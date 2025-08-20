تفاصيل جراحة مروان حمدي مهاجم الإسماعيلي وموعد عودته للمشاركة

خضع مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لعملية جراحية ناجحة في مشطية القدم بإحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، تحت إشراف الدكتور أشرف نهاد محرم أستاذ جراحة العظام بعد تعرضه لكسر في القدم اليمنى خلال مواجهة بيراميدز في الجولة الثانية من الدوري.

وأكد الدكتور أشرف محرم، أن اللاعب تماثل للشفاء عقب تثبيت الكسر بمسمار نخاعي، مشيرًا إلى أن حالته مستقرة.

وأوضح الطبيب أن مروان حمدي سيبدأ تدريبات الجزء العلوي من الجسم بعد 48 ساعة فقط من إجراء الجراحة، على أن ينطلق البرنامج العلاجي بالماء بعد أسبوعين، قبل أن يعود للملاعب بصورة كاملة والمشاركة مع فريقن بعد 3 أشهر.

وكان مروان حمدي قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز في الدوري، حيث أوضح الدكتور مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلي، أن الفحوصات الطبية أثبتت وجود كسرين في المشطية الخامسة للقدم اليمنى.