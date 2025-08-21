قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا تستنكر استدعاء إسرائيل 60 ألف جندي احتياط وتدين مخطط "إي 1" الاستيطاني
بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025
جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها
ألمانيا: اعتقال روسي خطط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في برلين بعد تدريبه مع داعش
أحمد بلال يفتح النار على رمضان صبحي: عنده 28 سنة ومابيقدرش يجري
الجنائية الدولية ترفض العقوبات الأمريكية وتصفها بهجوم على العدالة الدولية
عودة مسمار الوسط.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
ساعة صلاح وبدلته تخطفان الأنظار من جوائز الأفضل.. كم سعر الإطلالة؟
حماس: عملية "عربات جدعون 2" إمعان في حرب الإبادة ضد غزة
اكتمال الحجز في عمرة المولد النبوي بنقابة الصحفيين.. وفتح التسجيل المبكر لعمرة رجب
بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي
اقتصاد

أسعار العملات في مصر يوم الخميس 21 أغسطس 2025

العملات
العملات
علياء فوزى

ارتفعت أسعار العملات في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بانخفاضات متتالية سجلتها الأسابيع الماضية.

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر، مستهل تعاملات اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.


سعر صرف الدولار في مصر  اليوم:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم :
سعر الشراء: 48.55 جنيه.
سعر البيع:48.65 جنيه.
وسجل سعر الدولار الأسترالي  أمام الجنيه المصري اليوم :
سعر الشراء: 31.19 جنيه.
سعر البيع: 31.41 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 34.97 جنيه.
سعر البيع: 35.09 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم :
سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 56.42 جنيه.
سعر البيع: 56.71 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 65.35 جنيه.
سعر البيع: 65.72 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 59.99 جنيه.
سعر البيع: 60.32 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الخميس:

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 6.72 جنيه.
سعر البيع: 6.74 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 32.84 جنيه.
سعر البيع: 33.06 جنيه. 

أسعار العملات العربية في مصر  اليوم الخميس:

سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 158.19 جنيه.

سعر البيع: 159.24 جنيه.

سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 12.89 جنيه.

سعر البيع: 12.97 جنيه.

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 13.20 جنيه.

سعر البيع: 13.24 جنيه.

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم :

 سعر الشراء: 127.45 جنيه.

 سعر البيع : 129.04 جنيه.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 12.32 جنيه.

سعر البيع: 13.35 جنيه.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 67.77 جنيه.

سعر البيع: 68.71 جنيه.

سعر الريال العماني أمام الجني ه المصري اليوم:

سعر الشراء: 124.85 جنيه.

سعر البيع: 126.36 جنيه.

العُملات العربية الأعلى عالميًا 

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب.

ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميًا.

أسعار العملات الأجنبية سعر الدينار الكويتي أسعار العملات العربية اليورو الدولار

