عاجل
بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر
حالة الطقس غدا.. جو حار نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 35
انفجار خط أنابيب الغاز في ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة
سنحتاج مصر والأردن لتنفيذ مهمة.. ماكرون يكشف تفاصيل اتصاله بالرئيس السيسي والملك عبد الله
مفيدة شيحة: الانفصال والعيش في نفس المسكن بدون طلاق إهانة وخراب نفسي
ماكرون: الهجوم الإسرائيلي المزمع على غزة سيفجر الأوضاع في الشرق الأوسط
800 ألف جنيه و5000 دولار.. تفاصيل المسروقات من شقة أحمد شيبة
أناني أنت.. كارمن سليمان تكشف موعد طرح أحدث أغنياتها
حاتم باشات: المقترح المصري القطري بشأن غزة طوق النجاة.. وتعنت الاحتلال يؤكد عدم رغبته في السلام
مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بشمال نيجيريا
خان يونس تنهك جيش الاحتلال بحرب استنزاف ذكية.. تفاصيل
ملابسها خادشة.. تفاصيل القبض على الراقصة نورا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عضو مجلس الإسماعيلي: يوجد تعنت وظلم واضح من الحكام تجاه الدراويش

علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن تصريحات أحمد فهيم عضو مجلس الإسماعيلي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أحمد فهيم في تصريحات إذاعية:"هناك تعنت واضح من الحكام تجاه النادي الإسماعيلي، هناك ظلم وتعنت واضح من الحكام".


أكد أحمد فهيم عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن المجلس سينفذ إرادة الجمعية العمومية سواء حال تجديد الثقة أو سحبها بشكل رسمي.

وقال أحمد فهيم، عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار: "هناك مجموعة تريد سحب الثقة ولهم كامل الاحترام، وأيضًا هناك البعض يريد بقاء المجلس ونحترم كلا الطرفين، وبالنسبة لحالة الغضب الجماهيري ضد المجلس، هناك جزء داخل الشارع الإسماعيلاوي لم يعجبه مطلقا عمل المجالس الماضية في ظل تراجع النتائج خلال عشرين سنة".


وأضاف: "وتواجد النادي الإسماعيلي في مراكز الهبوط بالطبع يُغضب الجمهور، حتى أعضاء المجلس يكونوا في قمة غضبهم أيضًا، كنا نعلم بعض المشكلات، ولكن حدثت أمور غير متوقعة، منها توقيع عقوبة تأديبية ضد النادي بسبب عدم الالتزام بالعقود، وهي أهم نقطة في الأزمة الأخيرة".

الإعلامي أحمد حسن أحمد فهيم عضو مجلس الإسماعيلي النادي الإسماعيلي إرادة الجمعية العمومية

سيارات كهربائية
محمد صلاح
توتر
كيا سيلتوس
