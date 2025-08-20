عضو مجلس الإسماعيلي: يوجد تعنت وظلم واضح من الحكام تجاه الدراويش

كشف الإعلامي أحمد حسن تصريحات أحمد فهيم عضو مجلس الإسماعيلي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أحمد فهيم في تصريحات إذاعية:"هناك تعنت واضح من الحكام تجاه النادي الإسماعيلي، هناك ظلم وتعنت واضح من الحكام".



أكد أحمد فهيم عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن المجلس سينفذ إرادة الجمعية العمومية سواء حال تجديد الثقة أو سحبها بشكل رسمي.

وقال أحمد فهيم، عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار: "هناك مجموعة تريد سحب الثقة ولهم كامل الاحترام، وأيضًا هناك البعض يريد بقاء المجلس ونحترم كلا الطرفين، وبالنسبة لحالة الغضب الجماهيري ضد المجلس، هناك جزء داخل الشارع الإسماعيلاوي لم يعجبه مطلقا عمل المجالس الماضية في ظل تراجع النتائج خلال عشرين سنة".



وأضاف: "وتواجد النادي الإسماعيلي في مراكز الهبوط بالطبع يُغضب الجمهور، حتى أعضاء المجلس يكونوا في قمة غضبهم أيضًا، كنا نعلم بعض المشكلات، ولكن حدثت أمور غير متوقعة، منها توقيع عقوبة تأديبية ضد النادي بسبب عدم الالتزام بالعقود، وهي أهم نقطة في الأزمة الأخيرة".