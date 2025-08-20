من المونتاج إلى الذكاء الاصطناعي..ثورة تغير ملامح الميوزك.. فيديو

أكد مخرج الكليبات ديكس أن صناعة الميوزك فيديو تشهد تحولًا جذريًا، حيث انتهى عصر الكليبات التقليدية، وبدأت مرحلة جديدة تقوم على تقنيات بصرية متطورة، أبرزها الذكاء الاصطناعي، الذي أتاح أدوات إبداعية غير مسبوقة.

وقال ديكس، خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد: "العصر الحالي هو عصر التناسق البصري والفيجوالز، الألوان المبهجة والستايل الموحد أصبحت عوامل الجذب الأولى للمشاهد، سواء في كليب موسيقي، فيلم قصير أو حتى إعلان".

وأوضح أن الفكرة لا تزال عنصرا مهما في نجاح العمل، لكنها لم تعد الشرط الأساسي لانتشاره.

وأضاف: “هناك كليبات بلا قصة واضحة، ومع ذلك تحقق نجاحا كبيرًا بفضل جودة ألوانها وتناغمها البصري، لكن عندما تمتزج الفكرة القوية مع التنفيذ المتقن، يكون التأثير مضاعفًا”