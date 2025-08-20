الأهلي يستقر على عدم خوض مباراة ودية قبل مواجهة المحلة بالدوري

أستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي عدم خوض مواجهة ودية في الساعات المقبلة نظرا لأن كل فرق الدوي مرتبطة بخوض مباريات البطولة وصعوبة موافقة أندية دوري المحترفين لإرتباطهم بمسابقات ومواجهات.

وخاض الفريق الأحمر مرانه على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار التحضيرات لمباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز.

وقاد خوسيه ريبييرو المدير الفني اللاعبين في مران بدني متنوع مع فقرات المران الجماعي قبل أن ينخرط اللاعبون في تنفيذ تدريبات فنية.

وادى ثنائي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمد سيحا تدريبات متنوعة؛ قبل أن يؤدي اللاعبون تقسيمة قوية شارك فيها الجميع.

وأدى المصابون برنامجهم التأهيلي في الجيم على هامش المران الجماعي، فيما خاض مروان عطية لاعب وسط الفريق تدريبات الجري حول الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز والمحدد لها الاثنين المقبل.



