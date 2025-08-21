اعتبارا من اليوم.. السكك الحديدية تطلق خدمة جديدة لمزيد من الراحة والتميز للركاب

في إطار جهود الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتطوير الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.. تم إطلاق خدمة “Premium” على متن رحلاتها من القاهرة الي الإسكندرية والعودة، علي أن تبدأ أولي الرحلات على القطار رقم 905 / 916، اعتبارأ من اليوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025.

وتحقق الخدمة الجديدة مستوى جديد من الراحة والتميز بدأ من لحظة دخول المحطة وحتى نهاية الرحلة، حيث توفر للمسافرين " صالات انتظار مكيفة مجهزة بخدمات الضيافة وشاشات العرض ، وتخصيص عدد من العربات المميزة المزودة بمقاعد مريحة تحقق مستوى عالٍ من الرفاهية والتميز خلال الرحلة.

وأتاحت الهيئة سهولة الحصول علي الخدمة الجديدة عبر الحجز بالطرق والتطبيقات المتنوعة ، فضلا عن فريق متخصص لخدمة العملاء ، كذلك حصول مستخدمي الخدمة علي تخفيض بقيمة 10 % علي المشتريات والخدمات المقدمة بمنافذ البيع داخل المولات التجارية بمحطتي القاهرة وسيدي جابر.

وتؤكد الهيئة حرصها المستمر علي تطوير أوجه الخدمات المقدمة للمواطنين على متن خطوط السكك الحديدية.