شريف خير الله يكشف تفاصيل نجاته من الغرق بالساحل الشمالي

كشف الفنان شريف خير الله عن نجاته من حادث غرق تعرض له أثناء السباحة في الساحل الشمالي، بعدما جرفته موجة قوية إلى داخل البحر وأفقدته السيطرة على نفسه.

وقال خير الله، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة صدى البلد: "كنت واقف في المياه لحد نصف جسمي تقريبًا، وفجأة موجة قلبتني وسحبتني لتحت، ومبقتش عارف فين فوق من تحت، ودماغي خبطت في رملة البحر".

وأشار إلى أن شخصا لا يعرفه تدخل في اللحظة الحرجة، حيث أمسك بيده وساعده على الخروج إلى الشاطئ.

واسترسل: "الحمد لله ربنا نجاني على إيده، وبعدها قعدت نص ساعة مش موزون وعنيا مزغللة".