موجز أخبار الوادي الجديد: افتتاح مقر التأمين الصحي بمركز بلاط.. والعقارب تلدغ صغيرين بالفرافرة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد: افتتاح مقر التأمين الصحي بمركز بلاط



أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، افتتاح عيادة التأمين الصحي بمركز بلاط بمقر الوحدة المحلية للمركز، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في مظلة التأمين الصحي، وتوفير خدمات طبية متكاملة.

وقال المحافظ إنه جار تجهيز مقر فرع مركز باريس، لتصبح جميع مراكز المحافظة مغطاة بخدمات التأمين الصحي؛ تخفيفًا عن كاهل المرضى، وتسهيلًا لحصولهم على الرعاية الصحية دون الحاجة إلى الانتقال إلى المراكز الأخرى.

جاء ذلك بحضور سلامة علي، رئيس مركز بلاط، والدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد محروس، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة

بسبب الحر .. العقارب تلدغ صغيرين بواحة الفرافرة في الوادي الجديد



تعرض صغيران، اليوم الأربعاء، للدغ عقارب سامة بقرية تابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الوادي الجديد، اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول صغيرين مصابين بلدغ عقارب سامة.



وتبين تعرض كل من شمس وجدي عزت، عام واحد، ومقيم بقرية الكفاح بمركز الفرافرة للدغ عقرب سام، فيما تعرض زياد رضا جلال، 5 أعوام، ومقيم بقرية الكفاح بمركز الفرافرة، للدغ عقرب سام وجرى نقلهما لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج والمصل المضاد لسم العقارب.



وكانت محافظة الوادي الجديد، سجلت على مدار الـ30 يوما الماضية، تعرض 74 شخصا للدغات العقارب السامة وثعبان الطريشة القاتل وذلك تزامنا مع موجة الحر الشديدة التي تتعرض لها المحافظة.

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بالوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الاربعاء حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال واضح من المواطنين على الشراء، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب الزراعية الموجودة داخل المحافظة.

ويحرص أهالي الواحات يوميًا على متابعة أسعار الخضر والفاكهة والسلع الأساسية لرصد حركة السوق والتغيرات السعرية المستمرة، في ظل جهود الدولة للحد من ارتفاع الأسعار أو ممارسات الاحتكار، مع تكثيف الرقابة على الأسواق بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.



أسعار الخضراوات في الوادي الجديد اليوم الاربعاء

سجلت أسعار الخضر اليوم الأحد، معدلات متوسطة تميل للانخفاض، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 12 و15 جنيهًا، والبطاطس بين 10 و15 جنيهًا، في حين وصلت الكوسة إلى 13 و15 جنيهًا، وسجل الخيار البلدي ما بين 12 و15 جنيهًا للكيلوجرام.

أما أسعار الفاكهة اليوم فجاءت متباينة، إذ بلغ سعر البرتقال البلدي 30 و35 جنيهًا للكيلو، والعنب 40 جنيهًا، والتفاح من 35 حتى 40 جنيهًا، بينما تراوحت الجوافة بين 30 و35 جنيهًا، والموز بنفس المعدلات.

كما تراوح سعر كيلو الفراولة بين 40 و45 جنيهًا، والخوخ من 35 حتى 40 جنيهًا، وسط توقعات بزيادة الإقبال على تلك الأصناف خلال الإجازة الصيفية والمناسبات العائلية.