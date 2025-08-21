قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

قطع المياه غداً لمدة 6 ساعات في فيصل والهرم.. اعرف الأماكن المتضررة

قطع المياه غدا
قطع المياه غدا

يستعد أهالي بعض المناطق في فيصل والهرم لساعات طويلة من قطع المياه غدا، الجمعة، نتيجة بعض أعمال الصيانة في مناطق محددة أعلنتها محافظة الجيزة في بيان رسمي لإخطار المواطنين ليستعدوا لقطع المياه غدا. 

ونستعرض لكم موعد قطع المياه في فيصل والهرم، والأماكن التي ستنقطع عنها المياه، والمدة المقررة مسبقاً من المحافظة، خلال السطور التالية. 

قطع المياه لمدة 6 ساعات في هذه المناطق  

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل من المساحة حتى ابن بطوطة، وذلك لمدة 6 ساعات، بدءاً من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٢/ ٨/ ٢٠٢٥ إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٣/ ٨ /٢٠٢٥.

قطع المياه

سبب قطع المياه في فيصل والهرم 

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر 300 مم على خطي قائمين قطر 300 مم و200 مم من الاتجاهين بمحطة مدكور، والمتعارض مع أعمال مترو "الطالبية- مدكور - المطبعة" الجهة الشمالية أعمال مترو الأنفاق الخط الرابع.

سيارات مياه الشرب 

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

فيما أهابت المحافظة بالمواطنين ومسئولي المؤسسات الخاصة والحكومية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

قطع المياه 

قطع المياه في هذه المنطقة غدا

كما أفادت محافظة الجيزة رسمياً بأن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى “المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة”.

قطع المياه محافظة الجيزة قطع المياه في فيصل والهرم قطع المياه في الجيزة انقطاع المياه

