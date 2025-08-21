قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بخلاف «الدورية» .. اختصاص هؤلاء الموظفين بعلاوات «إضافية» | تفاصيل
بيصورهم.. حبس عامل كافيه وضع هاتف بحمام السيدات
واشنطن تنشر ثلاث مدمرات قبالة سواحل فنزويلا في مسعى مكافحة تهريب المخدرات
الإيجار القديم.. مهام لجان تصنيف المناطق السكنية وموعد بدء تطبيق الزيادات
علي جمعة: الرفق خلق إسلامي أصيل ومن يُحْرَمهُ يُحرم الخير كله
أخبار التوك شو| مصر تواصل إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.. أحمد موسى: ابن القوات المسلحة لا يفرط في شبر من أرضه
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 |الطلاب يؤدون اليوم الكيمياء والجغرافيا اليوم
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
الأمم المتحدة: التصعيد الإسرائيلي في غزة يهدد بعمليات قتل جماعي مروعة
حَصِّن سمعك وبصرك وباقي حواسك بهذا الذكر النبوي صباح كل يوم
أول رد فعل من أحمد حمدي بعد استبعاده من مباراة مودرن سبورت
الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد
أخبار البلد

تعاون مصري سنغالي في مجال الصناعات الهندسية.. تفاصيل مهمة

رئيس اتحاد العمال ورئيس الوفد السنغالي
الديب أبوعلي

زار وفد من النقابة الديمقراطية لعموم العاملين بالطاقة بجمهورية السنغال، برئاسة الحسن يا، الأمين العام، أمس الأربعاء، النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، برئاسة عبد الرحمن عبد الغني، لتوقيع اتفاق تعاون مشترك بين الجانبين، وذلك في حضور عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأكد رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسنغال، مشيرا إلى أن علاقتهم بالنقابة الموازية في السنغال تمتد لأكثر من 50 عاما.

وقال عبد الغني: "نحن نتواصل عن طريق تبادل الخبرات الفنية في الأنشطة الصناعية، والعمل معا على تحسين الظروف المعيشية والرعاية الصحية والمشاركة في الحوار داخل الاتحادات والمنظمات الدولية".

وأوضح أن الاتفاق المشترك يعتمد على تعظيم الشراكة بين المنظمتين في جميع الأنشطة التنموية والخدمة، وتبادل الخبرات الفنية، وتحديث تشريعات العمل التي تساهم في حماية المصالح الاقتصادية بالبلدين.

من ناحيته، أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية تعظيم العلاقات الثنائية بين المنظمات النقابية بمصر وقريناتها بالدول الأفريقية بما يساهم في تعظيم التعاون السياسى والاقتصادي، الذي تنتهجه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي يمتلك العديد من المؤسسات الثقافية والخدمة، يرحب بنشر هذه المفاهيم مع الاتحادات العمالية المماثلة بأفريقيا.

وأضاف أن تحديث التشريعات العمالية في مصر حافظ على الحقوق والرعاية الواجبة، مشيرا إلى أن المرأة في مصر تتمتع بهذه الحقوق الواجبة إلى جانب المزايا الإضافية التي وفرتها الدولة حيث الرعاية والأمومة.

فيما شدد الحسن يا، الأمين العام لنقابة العاملين بالطاقة بالسنغال، رئيس الوفد، على دعم التعاون ونقل الخبرات التي تتمتع بها مصر في مجالات الصناعة وإنتاج الطاقة وهي رائدة الاتحاد الأفريقي للطاقة الذي تتخذه مقرا لها، مشيرا إلى أن السنغال سوف تشارك في المؤتمر الأفريقي الدولي للطاقة الذي سيعقد نهاية سبتمبر المقبل بالقاهرة.

وأعرب رئيس الوفد السنغالي عن إعجابه وأعضاء الوفد بالزيارة التي قام بها لإحدى شركات إنتاج المحولات الكهربائية بالعاشر من رمضان، فيما ضم الوفد كلا من: نفيسة تارو، الأمين العام المساعد، واليو لو، أمين الصندوق، وفاطمة ديوب، مسئولة العلاقات الدولية، وعبد الرحيم ديوب، مسئول التنظيم بالنقابة السنغالية.

شارك في الاجتماع من الجانب المصري كل من: وحيد عثمان، الأمين العام، وجمال عبد المولى، نائب رئيس النقابة العامة، ومجدي عبد الرحمن، مسئول الخدمات، وعلاء جلال، مسئول التثقيف، وسعيد عبد المحسن، مسئول القطاع الحكومي.

النقابة الديمقراطية لعموم العاملين بالطاقة بجمهورية السنغال جمهورية السنغال السنغال النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المؤتمر الإفريقي الدولي للطاقة

