المخرج خالد سعيد: استخدمت عناصر منطقية لتقريب فكرة السفر عبر الزمن للمشاهد في "بتوقيت 2028"

أكد المخرج خالد سعيد، مخرج حكاية "بتوقيت 2028" ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، أنه حرص على توظيف عناصر بصرية ومنطقية لجعل فكرة السفر عبر الزمن أكثر تقبلاً لدى الجمهور، رغم كونها فكرة خيالية.

وقال سعيد، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن العمل يتناول موضوعاً غير واقعي، وهو السفر عبر الزمن، الأمر الذي تطلّب استخدام وسائل سردية وبصرية تعزز من منطقية الأحداث في نظر المتفرج.

وأضاف: "أهم ما كان يشغلني هو تقديم الفكرة بشكل يجعل المشاهد يتقبلها، فاستخدمت عناصر مثل الدخان، السيارة، والطريق، وهي تفاصيل بسيطة لكنها تلعب دوراً كبيراً في بناء الإقناع البصري".

وأوضح أن أكثر وسيلة بدت واقعية للمشاهد هي "الشبورة"، مشيراً إلى أنها كانت الوسيلة الأقرب لتصوير الانتقال عبر الزمن بطريقة مقنعة ومألوفة للجمهور.