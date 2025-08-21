قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مصايف الإسكندرية: تباين ألوان الرايات بالشواطئ وسط نسب إشغال منخفضة

شاطئ البوريفاج بالإسكندرية
شاطئ البوريفاج بالإسكندرية
أحمد بسيوني

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، عن وصول نسب الإشغال اليوم الخميس، إلى 30% في القطاع الشرقي و10% في القطاع الغربي، مع استقرار درجات الحرارة التي بلغت 32 درجة مئوية، ووجود استقرار نسبي في حالة البحر والأمواج.

وذكرت الإدارة في بيان اليوم، أنه تم رفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقي التي اكتمل فيها حاجز الامواج، والصفراء في باقي شواطئ القطاع الشرقي، بينما تم رفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاع الغربي والعجمي بسبب اضطراب حالة البحر.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.

وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

وأكدت الادارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على الأرقام الموجودة على صفحة الإدارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

