رغم النكبات.. المتحف الوطني العراقي ينهض من جديد بـ24 قاعة وآلاف القطع المستردة

أكدت لمى ياس الدوري، مدير عام دائرة المتاحف العراقية، أن القاعة الأشورية في المتحف الوطني تُعد من أبرز وأهم القاعات، حيث تحتوي على منحوتات ضخمة تعود للفترة ما بين عامي 850 و722 قبل الميلاد، أبرزها الثيران المجنحة، تماثيل الآلهة، ومجسمات للملك شلمنصر الثالث. ووصفت هذه الآثار بأنها تمثل جزءاً جوهرياً من الهوية الحضارية العراقية.

نكبة 2003.. وسنوات من النهب والاسترداد

أوضحت الدوري أن المتحف العراقي تعرض عام 2003 لسرقة نحو 15 ألف قطعة أثرية، في واحدة من أكبر عمليات النهب في التاريخ الحديث، مشيرة إلى أن أعمال النبش العشوائي لا تزال مستمرة في بعض المواقع. ومع ذلك، أكدت أن جهود الاسترداد مستمرة وأسفرت عن استعادة آلاف القطع الأثرية المسروقة والمهربة.

دمار داعش.. وترميم بالمستقبل الرقمي

كشفت الدوري عن أن تنظيم داعش الإرهابي دمّر ما يقارب 98% من موقع نمرود الأثري، وتسبب بأضرار جسيمة في مواقع أثرية أخرى في الموصل. وأكدت أن عمليات الترميم جارية باستخدام التكنولوجيا الرقمية لتعويض الأجزاء المفقودة، حيث شارك شباب عراقيون في تنفيذ مشاريع رائدة، من بينها إعادة تشكيل لوحات آشورية مدمرة.

شراكات دولية ومحدودية في الاسترداد

أشارت الدوري إلى وجود تعاون واسع مع متاحف عالمية وعربية في مجالات التدريب، والإدارة الحديثة للمتحف، والتحقيقات الأثرية. لكنها أوضحت أن الاسترداد يقتصر على القطع المسروقة والمهربة، بينما القطع التي خرجت وفق قوانين سابقة واتفاقيات تنقيب، لا يمكن المطالبة بإعادتها.

خامس أهم متحف في العالم.. وخطط لاستقطاب الزوار

اختتمت الدوري تصريحها بالتأكيد على أن المتحف العراقي يُصنف خامس أهم متحف عالميًا، بعد متاحف اللوفر، والبرتش موزيوم، وبرجامون، مشيرة إلى خطط لجذب السياح وتنظيم برامج تثقيفية بالتعاون مع وزارة التربية، بهدف تعزيز الوعي لدى الأجيال الجديدة بأهمية الحفاظ على التراث الوطني.