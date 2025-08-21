قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير التعليم: حريصون على الاستفادة من التجارب الناجحة في اليابان

وزير التعليم مع السيد فوجي هيسايوكي
وزير التعليم مع السيد فوجي هيسايوكي
ياسمين بدوي

إلتقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالسيد فوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في اليابان، لبحث مخرجات تعزيز التعاون بين الجانبين في تطوير التعليم قبل الجامعي، وذلك على هامش مشاركته فى مؤتمر طوكيو للتنمية فى أفريقيا "تيكاد ٩"

وأكد وزير التربية والتعليم خلال اللقاء أن التعاون المصري الياباني يمثل نموذجًا متميزًا في تطوير العملية التعليمية، موضحًا أن الوزارة حريصة على الاستفادة من التجارب الناجحة في اليابان، وخاصة في مجالات التعليم الفني والتكنولوجي وتنمية مهارات الطلاب، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتعزيز قدراته.

وأشار الوزير محمد عبد اللطيف خلال اللقاء إلى ما تحقق من شراكات مثمرة مع المؤسسات التعليمية اليابانية، والتي سيكون لها أثر واضح في دعم تطوير التعليم في مصر، سواء في مجال التعليم العام، أو في التعليم الفني عبر برامج تدريبية متخصصة للطلاب والمعلمين، فضلًا عن التعاون في تطوير المناهج الدراسية بما يعزز من جودة التعليم ويرفع من كفاءة العملية التعليمية، مؤكدًا أن هذه الشراكات تمثل إضافة حقيقية تسهم في تبادل الخبرات بين الجانبين.

ومن جانبه، أعرب فوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، عن تقديره للتعاون المثمر بين مصر واليابان، مؤكدًا أن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع مصر في مجالات التعليم، وتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة بما يعزز مسيرة التنمية التعليمية، ويسهم في إعداد جيل جديد قادر على مواكبة التطورات العالمية.

وتناول اللقاء مناقشة سبل مواصلة تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم المختلفة، والتأكيد على أهمية الشراكات التي تمت مع المؤسسات اليابانية لتطوير التعليم في مصر، بما يسهم في الاستفادة من الخبرات اليابانية الرائدة في هذا المجال.

