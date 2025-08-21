قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصور الأولى لحادث مطروح واشتعال النيران وتفحم أربع سيارات ومصرع شخص وإصابة 20
ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور
عام من الحضور المؤسسي.. تقديرا لدوره في تعزيز الوعي الديني تكريمات عدة للمفتي نظير عياد
أخبار تهمك.. تفاصيل طقس اليوم.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار
الحراك الوطني في غزة يصف العدوان بالإبادة الجماعية ويرفع الأعلام المصرية دعما للموقف المصري
في ذكرى اشتعال النيران به.. خطيب المسجد الأقصى: العدوان ما زال مستمرا وبصور متعددة
تمساح أسود ضخم من رمال الشواطئ يجذب السياح بطور سيناء
إحالة مفتشي عمل للنيابة بتهمة تلقى رشوة من شركة إلحاق عمالة
وصول حسين لبيب رفقة حسام المندوه إلى وزارة الإسكان.. شاهد
العمر مجرد رقم .. زواج اثنين من المسنين داخل دار نزلاء في السادات
مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
محافظ بني سويف: اللاعبة سُندُس حصلت على 6 ميداليات منها 3 ذهبية
خبير: فرص التسوية في الحرب الأوكرانية - الروسية ضعيفة

أكد الدكتور جلال رحيم خبير الشئون الآسيوية، أن النزاع الروسي–الأوكراني يشهد تصعيدًا مستمرًا على المستويين العسكري والدبلوماسي، إلا أن فرص التوصل إلى تسوية شاملة تظل ضعيفة ومنقوصة، مشيرًا إلى أن أي مفاوضات حقيقية من المرجح ألا تُجرى قبل نهاية العام الحالي.

وقال رحيم، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا لايف، إن الحل الفعلي للنزاع في يد موسكو، وليس واشنطن، موضحًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتمتع بسيطرة واسعة على مسار النزاع، ويستغل علاقاته الشخصية والدبلوماسية مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لدفع مصالحه.

وأضاف أن بوتين يشترط انسحاب أوكرانيا من جزء كبير من إقليم دونباس، الغني بالموارد، كأحد شروط إنهاء الحرب، وهو ما يرفضه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفضًا قاطعًا، نظرًا للرفض الشعبي داخل أوكرانيا لأي تنازل عن الأراضي.

وأشار إلى وجود طرح دبلوماسي متداول يقضي بتقسيم أوكرانيا إلى قسمين، الأول خاضع للنفوذ الروسي في الشرق، والآخر تحت مظلة غربية أوروبية–أمريكية في الغرب، لكنه حذر من أن هذا الطرح قد يُفجّر الوضع بدلًا من تهدئته.

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

البلوجر نورهان حفظي

جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

الاهلي

خسارة كبيرة.. رضا عبد العال يحذر الأهلي من رحيل نجمه

أحمد سعد

أحمد سعد بالعلم المغربي في مهرجان الشواطئ .. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده

محمود التهامي

موسيقى وغناء وطرب أصيل.. أحمد جمال وسلامة والتهامي يختتمون مهرجان القلعة الدولي للموسيقى

القاهرة السيمفوني

اليوم.. زوربا ورقصة الحياة في محكي القلعة 33

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

المتهمين

ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور

القبض على 4 متهمين يروجون المخدرات بالمرج

العيش البلدي بالدولار

العيش البلدي المصري ترند في أمريكا.. اتباع بالدولار

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

