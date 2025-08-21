خبير: فرص التسوية في الحرب الأوكرانية - الروسية ضعيفة

أكد الدكتور جلال رحيم خبير الشئون الآسيوية، أن النزاع الروسي–الأوكراني يشهد تصعيدًا مستمرًا على المستويين العسكري والدبلوماسي، إلا أن فرص التوصل إلى تسوية شاملة تظل ضعيفة ومنقوصة، مشيرًا إلى أن أي مفاوضات حقيقية من المرجح ألا تُجرى قبل نهاية العام الحالي.

وقال رحيم، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا لايف، إن الحل الفعلي للنزاع في يد موسكو، وليس واشنطن، موضحًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتمتع بسيطرة واسعة على مسار النزاع، ويستغل علاقاته الشخصية والدبلوماسية مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لدفع مصالحه.

وأضاف أن بوتين يشترط انسحاب أوكرانيا من جزء كبير من إقليم دونباس، الغني بالموارد، كأحد شروط إنهاء الحرب، وهو ما يرفضه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفضًا قاطعًا، نظرًا للرفض الشعبي داخل أوكرانيا لأي تنازل عن الأراضي.

وأشار إلى وجود طرح دبلوماسي متداول يقضي بتقسيم أوكرانيا إلى قسمين، الأول خاضع للنفوذ الروسي في الشرق، والآخر تحت مظلة غربية أوروبية–أمريكية في الغرب، لكنه حذر من أن هذا الطرح قد يُفجّر الوضع بدلًا من تهدئته.