خبير: موسكو واجهت أكبر عدد من العقوبات في التاريخ لكنها استفادت من علاقاتها مع الصين والهند

قال الدكتور جلال رحيم، خبير الشئون الآسيوية، إن روسيا تواجه أكبر عدد من العقوبات الدولية في التاريخ المعاصر بسبب غزوها لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الكرملين استطاع التخفيف من آثار العقوبات عبر تحالفاته الاستراتيجية مع قوى دولية كبرى، أبرزها الصين والهند.

وأوضح رحيم، في مداخلة مع قناة إكسترا لايف، أن العقوبات المفروضة لم تعد ذات فعالية كبيرة في الضغط على موسكو، خصوصًا مع توسع شبكة التجارة الروسية وتنوع مصادر الدعم الدولي.

وفي السياق ذاته، أكد أن الضمانات الأمنية الأوروبية المقدّمة لأوكرانيا ستكون بلا قيمة ما لم تُدعَم بقوة أمريكية فعلية، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – في حال عودته للسلطة – قد يتخذ موقفًا محايدًا تجاه النزاع، بل وقد يُفرغ العقوبات والضغوط من مضمونها.

واختتم رحيم مداخلته بتوجيه نصيحة للرئيس الأوكراني زيلينسكي بعدم التعويل على وعود ترامب أو المراهنة على وساطاته، مؤكدًا أن الرئيس الروسي بوتين يملك زمام المبادرة، ويقود المشهد وفقًا لحساباته الخاصة.