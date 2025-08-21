قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضن وقبلة على السجادة الحمراء .. من هي أليسيا روسو بطلة مشهد محمد صلاح؟
نتنياهو: صادقت على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حـماس
الوزير: تشغيل جزئي لمصنع 7 لـ الحديد والصلب قريبا
الشوا: قطاع غزة يعيش أسوأ كارثة إنسانية في ظل القصف والنزوح الجماعي
وزير النقل : نعمل على تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والسعودية
محمد رمضان يكشف سبب إلغاء حفله فى سوريا | ويعلن عن مفاجأة لـ أنغام
حبس وغرامة .. الراقصة نورا تواجه عقوبات رادعة بسبب الملابس الخادشة للحياء
تراجع سعر صرف الدولار ختام تعاملات الأسبوع الجاري
التعليم تكشف حقيقة عدم الاعتراف دوليا بشهادة البكالوريا المصرية
أمطار الخير تبهج المعتمرين في رحاب المسجد الحرام | شاهد
إخفاق ممنهج .. الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة لحكومة سوريا المؤقتة | ما القصة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اختبار الإبداع| سليم سحاب يختار المواهب الشابة المناسبة غدا بقصر ثقافة الأنفوشي

قسم الفن

يلتقي المايسترو العالمي سليم سحاب بمجموعة من المواهب الشابة وذلك في ظل التعاون المشترك بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان والمايسترو سليم سحاب بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية في يوم اختبارات المواهب الشابة واختيار الأنسب غدا الجمعة.

وتقام الإختبارات  التي يتبناها معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتنفيذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

ونشر المايسترو العالمي سليم سحاب منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وقال : فرصة جديدة للمواهب الواعدة في قصر ثقافة الأنفوشي "في لمحه إنسانيه".
قرر اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتنسيق مع المايسترو سليم سحاب، فتح باب الاختبارات للمواهب الجديدة، وذلك للإقبال الجماهيري الكبير.
تقام الإختبارات غدا فقط بعد صلاة الجمعة مباشرة في قصر ثقافة الأنفوشي.

وكان المايسترو العالمي سليم سحاب قد شارك منذ فترة في مشروع الحفاظ على التراث والذي وجه به معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وأقامه البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وشارك في المشروع النجوم لؤي ومصطفى شوقي وقدمت فرقتي رضا للفنون الشعبية والقومية للفنون الشعبية مجموعة من الفقرات بحضور وزير الثقافة.

سليم سحاب قصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

نورهان حفظي

مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. وزير العمل يعلق ومقدمة المقترح تكشف الهدف

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري 21 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 21 أغسطس 2025

نهضة العذراء مريم

نهضة السيدة العذراء بكنيستها ورسامة شمامسة بوادي النطرون

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار: القبطان ولاء حافظ صدر الأمل وروح التحدى لكل مصرى

«فواكه تحرق الدهون».. أنواع تدعم حميتك وتساعد على إنقاص وزنك

قلق وتوتر كتير في الصيف.. إليك 4 حيل مضمونة للتغلب على المشكلة

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

