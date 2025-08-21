قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضن وقبلة على السجادة الحمراء .. من هي أليسيا روسو بطلة مشهد محمد صلاح؟
نتنياهو: صادقت على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حـماس
الوزير: تشغيل جزئي لمصنع 7 لـ الحديد والصلب قريبا
الشوا: قطاع غزة يعيش أسوأ كارثة إنسانية في ظل القصف والنزوح الجماعي
وزير النقل : نعمل على تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والسعودية
محمد رمضان يكشف سبب إلغاء حفله فى سوريا | ويعلن عن مفاجأة لـ أنغام
حبس وغرامة .. الراقصة نورا تواجه عقوبات رادعة بسبب الملابس الخادشة للحياء
تراجع سعر صرف الدولار ختام تعاملات الأسبوع الجاري
التعليم تكشف حقيقة عدم الاعتراف دوليا بشهادة البكالوريا المصرية
أمطار الخير تبهج المعتمرين في رحاب المسجد الحرام | شاهد
إخفاق ممنهج .. الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة لحكومة سوريا المؤقتة | ما القصة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حبس وغرامة .. الراقصة نورا تواجه عقوبات رادعة بسبب الملابس الخادشة للحياء

الراقصة نورا
الراقصة نورا
حسن رضوان

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات خدش الحياء العام خاصة بعد تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على الراقصة نورا لقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، وذلك عقب التكد من معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء والإتيان بإيحاءات جنسية بصورة منافية للآداب العامة.

عقوبة خدش الحياء العام

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات خدش الحياة العام وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بشأن نشر أو صنع مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس.

ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.

ويشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنية)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنية (100 جنيه).

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.

