الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ21 إلى غزة غدا
منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه
البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري
قناة عربية تحصل على حقوق بث الدوري الألماني حصريًا في الشرق الأوسط
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على مودرن سبورت بهدف البرازيلي ألفينا
دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الزمالك ومودرن سبورت.. ما السبب؟
وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
برازيلي وأسمر.. ألفينا يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى مودرن سبورت بالدوري
برلمانية: إنشاء منطقة صناعية يابانية خطوة استراتيجية لجذب استثمارات تصنيع السيارات

حسن رضوان

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع وزير النقل والبنية التحتية الياباني، بشأن تطلع مصر إلى جذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية المياه والطاقة الخضراء، مؤكدة أن هذه الرسائل تمثل خارطة طريق واضحة لتعزيز التعاون الصناعي مع اليابان، وتنقل العلاقات الثنائية من التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية حقيقية في مجالات ذات أولوية وطنية.

وقالت متى، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن دعوة رئيس الوزراء لإنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر هي بمثابة رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تستهدف نقل التكنولوجيا المتقدمة وتعميق التصنيع المحلي، وخاصة في الصناعات الثقيلة مثل صناعة السيارات، والتي تحتاج إلى شراكات عالمية جادة تستطيع تقديم الخبرات والتقنيات الحديثة، مؤكدة أن اليابان تُعد من الرواد عالميًا في هذه الصناعة، والتعاون معها يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في السوق المصرية والإقليمية.

وأضافت النائبة أن مصر تمتلك مقومات جذب حقيقية، سواء من حيث الاتفاقيات التجارية الدولية التي تسهل النفاذ إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، أو من حيث البنية التحتية الحديثة والمناطق الاقتصادية المؤهلة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، وهو ما أكدت عليه القيادة السياسية في العديد من المناسبات.

وشددت متى على أهمية تفعيل دعوة مدبولي بزيارة وفد ياباني يضم رجال أعمال وممثلي شركات صناعية كبرى إلى مصر، لعرض فرص الاستثمار الصناعي المشترك على أرض الواقع، وتحديد مشروعات يمكن تنفيذها فعليًا، بما يضمن نقل الخبرة اليابانية وتعزيز فرص التصدير من مصر.

واختتمت تصريحاتها قائلة: "نحن بحاجة إلى تسريع الخطى نحو توطين الصناعات الاستراتيجية، واليابان شريك مثالي في هذا الملف، والدعوة الرسمية التي أطلقها رئيس الوزراء اليوم تمثل بداية قوية نحو تحقيق ذلك."

صناعات السيارات النائبة إيفلين متى لجنة الصناعة مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزير النقل والبنية التحتية الياباني

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

نورهان حفظي

مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام

مشاجرة

شجار على الرصيف يتحول الى فضيحة.. حكاية بائع خلع ملابسه في مدينة نصر.. تفاصيل

جثة

كشف غموض العثور على جثة شخص بالقرب من مشرحة بنها

صورة أرشيفية

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث بالشرقية

بالصور

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري

تنظم الضغط والسكر وتمنع الشيخوخة.. بذور شهية تخلصك من هذه المشاكل

زيت شهير ينقص الوزن ويزيد التركيز.. لن تتوقعه

فيديو

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

