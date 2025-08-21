برلمانية: إنشاء منطقة صناعية يابانية خطوة استراتيجية لجذب استثمارات تصنيع السيارات

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع وزير النقل والبنية التحتية الياباني، بشأن تطلع مصر إلى جذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية المياه والطاقة الخضراء، مؤكدة أن هذه الرسائل تمثل خارطة طريق واضحة لتعزيز التعاون الصناعي مع اليابان، وتنقل العلاقات الثنائية من التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية حقيقية في مجالات ذات أولوية وطنية.

وقالت متى، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن دعوة رئيس الوزراء لإنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر هي بمثابة رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تستهدف نقل التكنولوجيا المتقدمة وتعميق التصنيع المحلي، وخاصة في الصناعات الثقيلة مثل صناعة السيارات، والتي تحتاج إلى شراكات عالمية جادة تستطيع تقديم الخبرات والتقنيات الحديثة، مؤكدة أن اليابان تُعد من الرواد عالميًا في هذه الصناعة، والتعاون معها يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في السوق المصرية والإقليمية.

وأضافت النائبة أن مصر تمتلك مقومات جذب حقيقية، سواء من حيث الاتفاقيات التجارية الدولية التي تسهل النفاذ إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، أو من حيث البنية التحتية الحديثة والمناطق الاقتصادية المؤهلة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، وهو ما أكدت عليه القيادة السياسية في العديد من المناسبات.

وشددت متى على أهمية تفعيل دعوة مدبولي بزيارة وفد ياباني يضم رجال أعمال وممثلي شركات صناعية كبرى إلى مصر، لعرض فرص الاستثمار الصناعي المشترك على أرض الواقع، وتحديد مشروعات يمكن تنفيذها فعليًا، بما يضمن نقل الخبرة اليابانية وتعزيز فرص التصدير من مصر.

واختتمت تصريحاتها قائلة: "نحن بحاجة إلى تسريع الخطى نحو توطين الصناعات الاستراتيجية، واليابان شريك مثالي في هذا الملف، والدعوة الرسمية التي أطلقها رئيس الوزراء اليوم تمثل بداية قوية نحو تحقيق ذلك."