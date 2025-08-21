مقرر بالحوار الوطني: الاعتداء على سفاراتنا طعنة في ظهر الوطن.. و لا يوجد مصري حقيقي يهتف ضد مصر خارج الوطن

أكد البرلماني السابق الدكتور مهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، أن أي اعتداء على السفارات المصرية في الخارج هو اعتداء مباشر على تراب الوطن نفسه ومساس بكرامة الدولة المصرية وشعبها، مشددًا على أن السفارات المصرية خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه وفقا للقانون الدولي.

واعتبر عبد الغني أن هذه التحركات المشبوهة ليست سوى مسرحية هزيلة ومحاولة يائسة لتحويل البوصلة عن العدو الحقيقي والمعتدي المجرم على الشعب الفلسطيني وكذلك للنيل من الدور المصري الريادي.

قائلًا: "من يزايد على مصر في موقفها التاريخي من القضية الفلسطينية، هو خائن للقضية نفسها وللعروبة. و من يقوم بتلك المحاولات المشبوهة لا يجرؤون على الاقتراب من سفارات العدو الحقيقي وداعميه، بل يوجهون سهامهم المسمومة إلى قلب العروبة النابض، مصر، تنفيذًا لأجندات خارجية تهدف لمحاصرة دورها وتصفية حسابات قذرة على حساب دماء أهلنا في غزة".

وأضاف أن استغلال معاناة الشعب الفلسطيني في هذه المؤامرة الخبيثة هو سقوط أخلاقي ووطني مدوٍ، واصفًا المشاركين فيها بأنهم "أدوات رخيصة في أيدي قوى لا تريد الخير لمصر ولا لفلسطين ولا العروبة".

واختتم عبد الغني بتوجيه رسالة حاسمة قائلًا: "ندعم بكل قوة المدرسة الدبلوماسية المصرية في سحق هذه التصرفات المشينة، ونطالب الدولة المصرية برد قاسٍ وحاسم تجاه أي دولة تتهاون في حماية أرضنا وبعثاتنا. إن مصر دولة ذات سيادة تطبق مبدأ المعاملة بالمثل على كل من يعتدي عليها وعلى ترابها داخل مصر أو أرض سفاراتها".