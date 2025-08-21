الهلال الأحمر: زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني لرفح فرصة لاستعراض الاستعدادات اللوجستية

قالت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إن الزيارة الأخيرة التي شهدها العديد من وسائل الإعلام لمعبر رفح وقفت على التحديات التي يتم مواجهتها يوميا، وكان هناك تأكيد على أن المعبر من الجهة المصرية مفتوح ومتاح طيلة الوقت، كما كان هناك أيضا وقوف على بعض المساعدات التي يتم رجوعها مرة أخرى نتيجة أنها في بعض الأحيان بسبب إغلاق المعبر من الجانب الآخر، أو أن هناك بعض الحمولات التي تحتاج إلى إعادة تعبئة وتغليف، وغيرها من الأسباب التي تم عرضها ومشاهدتها على أرض الواقع.

الاستعدادات داخل المراكز اللوجستية

وأوضحت المدير التنفيذي للهلال الأحمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» والمذاع عبر قناة المحور أن الزيارة كانت تمثل فرصة لعرض كافة الاستعدادات داخل المراكز اللوجستية بالهلال الأحمر المصري، والتي منها على سبيل المثال الثلاجات الضخمة التي تم استحضارها من قبل الهلال الأحمر المصري لحفظ الأمصال والأدوية وغيرها من الأدوية التي تحتاج إلى درجات حرارة معينة، وذلك لحفظها لحين تسليمها بشكل سليم إلى داخل القطاع.

الدفع بأكبر قدر من المساعدات

ولفتت إلى أن تلك المجهودات وإن دلت على شيء فهي تدل على أن كل تحدي لوجيستي يتم مواجهته بالإصرار على أن يكون هناك حل، وذلك لكي يتم التمكن من توفير مناخ ووسيلة قادرة على الدفع بأكبر قدر من المساعدات.