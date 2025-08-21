قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منا مصرفش على البيت وانتي تجيبي مكياج | تعليق مثير لصانع محتوى على الهواء
بعد بريطانيا .. فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي رفضًا لمخطط E1
قانون المسنين يُنصف الأضعف | إقامة حرة ورعاية كاملة على نفقة الدولة
تذبذب أسعار الذهب اليوم الخميس .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
السوق يترقب والمستثمرون يتحفزون.. ماذا يخبئ المركزي الخميس القادم؟
مقصلة الهجرة الأمريكية.. واشنطن تراجع تأشيرات 55 مليون أجنبي .. والآلاف مهددون بالترحيل
السبت .. إعلان نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي
خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
تأسيس المركز المصري الصيني للآثار البحرية | تفاصيل
وزير الشؤون النيابية عن «الإدارة المحلية»: لا يوجد عقدة فيه.. وأنصح بفصله عن قانون انتخابات المجالس
العد التنازلي للهجوم .. أوامر إسرائيلية بإخلاء مستشفيات غزة قبيل العملية الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهلال الأحمر: زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني لرفح فرصة لاستعراض الاستعدادات اللوجستية

معبر رفح
معبر رفح
محمد البدوي

قالت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إن الزيارة الأخيرة التي شهدها العديد من وسائل الإعلام لمعبر رفح وقفت على التحديات التي يتم مواجهتها يوميا، وكان هناك تأكيد على أن المعبر من الجهة المصرية مفتوح ومتاح طيلة الوقت، كما كان هناك أيضا وقوف على بعض المساعدات التي يتم رجوعها مرة أخرى نتيجة أنها في بعض الأحيان بسبب إغلاق المعبر من الجانب الآخر، أو أن هناك بعض الحمولات التي تحتاج إلى إعادة تعبئة وتغليف، وغيرها من الأسباب التي تم عرضها ومشاهدتها على أرض الواقع.

الاستعدادات داخل المراكز اللوجستية 

وأوضحت المدير التنفيذي للهلال الأحمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» والمذاع عبر قناة المحور أن الزيارة كانت تمثل فرصة لعرض كافة الاستعدادات داخل المراكز اللوجستية بالهلال الأحمر المصري، والتي منها على سبيل المثال الثلاجات الضخمة التي تم استحضارها من قبل الهلال الأحمر المصري لحفظ الأمصال والأدوية وغيرها من الأدوية التي تحتاج إلى درجات حرارة معينة، وذلك لحفظها لحين تسليمها بشكل سليم إلى داخل القطاع.

 الدفع بأكبر قدر من المساعدات

ولفتت إلى أن تلك المجهودات وإن دلت على شيء فهي تدل على أن كل تحدي لوجيستي يتم مواجهته بالإصرار على أن يكون هناك حل، وذلك لكي يتم التمكن من توفير مناخ ووسيلة قادرة على الدفع بأكبر قدر من المساعدات.

غزة الاحتلال قوات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي رفح معبر رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

محكمة

خدت شقايا وطردتني من بيتي.. قرار نادر بتمكين زوج من شقة الزوجية

مشاجرة

شجار على الرصيف يتحول الى فضيحة.. حكاية بائع خلع ملابسه في مدينة نصر.. تفاصيل

جثة

كشف غموض العثور على جثة شخص بالقرب من مشرحة بنها

بالصور

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

الجمبري الملوث
الجمبري الملوث
الجمبري الملوث

البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد