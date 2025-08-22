أخبار الوادي الجديد| السيطرة على حريق بمبنى الشباب والرياضة.. ورئيس مركز باريس يتفقد الخدمات الطبية بالمستشفى العام

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:السيطرة على حريق بمبنى الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

تمكنت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب بمبنى مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

تلقت إدارة النجدة بالوادى الجديد بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد مباني مديرية الشباب والرياضة بمدينة الخارجة، حيث التهمت النيران أجزاءً من المبني وامتدت أعمدة الدخان لمسافة كبيرة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية لموقع الحريق، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للمباني المجاورة له.

كما قامت شركة الكهرباء بفصل التيار تحسبا لوقوع ماس كهربائي.

وجار تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

رئيس مركز باريس بالوادى الجديد يتفقد الخدمات الطبية بالمستشفى العام



أجرى عبد الناصر صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد، جولة ميدانية تفقد فيها سير العمل بمستشفي باريس المركزى، ترافقه لجنة من الوحدة المحلية لمتابعة الأعمال والخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين بحضور الدكتور مصطفي محمد مدير الإدارة الصحية بباريس، حيث تفقد قسم الاستقبال وقسم الأشعة ومعمل التحليل وقسم تنظيم الأسرة وعيادة الأسنان وقسم العلاج الطبيعي والتعقيم وشدد علي وجود جميع أنواع الامصال بالمستشفي.

كما تفقد رئيس مركز باريس الصيدلية الداخلية للمستشفي واطمأن علي توافر الأدوية والعلاج اللازم للمرضي وقام بمراجعة الصلاحية المدونة علي أصناف العلاج، ووجه الشكر للعاملين بالصيدلية لحسن الأداء والمتابعة وشدد على جاهزية طفايات الحريق ووجه بأن يتم معاينتها من قبل الحماية المدنيه للتأكد من سلامتها وجاهزيتها للعمل، وكذلك جاهزية اسطوانات الأكسجين.



وتابع رئيس مركز باريس المشكلات والمطالب التي تواجه العمل بالمستشفي ومنها نقص في التكييفات في والمراوح وبعض الأجهزة التي لابد وأن تستبدل بأجهزة حديثة لخدمة المرضي وأيضا استكمال المصلي بالمستشفي، ووجه اللجنة بتدوين كل المطالب والمشكلات التي تم عرضها أثناء المرور لتطوير الخدمة

.

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بالوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال واضح من المواطنين على الشراء، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب الزراعية الموجودة داخل المحافظة.

ويحرص أهالي الواحات يوميًا على متابعة أسعار الخضر والفاكهة والسلع الأساسية لرصد حركة السوق والتغيرات السعرية المستمرة، في ظل جهود الدولة للحد من ارتفاع الأسعار أو ممارسات الاحتكار، مع تكثيف الرقابة على الأسواق بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.



أسعار الخضراوات في الوادي الجديد

سجلت أسعار الخضر ، معدلات متوسطة تميل للانخفاض، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 12 و15 جنيهًا، والبطاطس بين 10 و15 جنيهًا، في حين وصلت الكوسة إلى 13 و15 جنيهًا، وسجل الخيار البلدي ما بين 12 و15 جنيهًا للكيلوجرام.

أما أسعار الفاكهة اليوم فجاءت متباينة، إذ بلغ سعر البرتقال البلدي 30 و35 جنيهًا للكيلو، والعنب 40 جنيهًا، والتفاح من 35 حتى 40 جنيهًا، بينما تراوحت الجوافة بين 30 و35 جنيهًا، والموز بنفس المعدلات.

كما تراوح سعر كيلو الفراولة بين 40 و45 جنيهًا، والخوخ من 35 حتى 40 جنيهًا، وسط توقعات بزيادة الإقبال على تلك الأصناف خلال الإجازة الصيفية والمناسبات العائلية.