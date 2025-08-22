قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال ممر دريك.. تحذير من موجات تسونامي قبالة سواحل تشيلي
ألسن عين شمس تستعرض برامجها الجديدة بنظام الساعات المعتمدة
انهيار جيش وفرار رئيس| ذكرى غيرت تاريخ أفغانستان.. ماذا فعلت طالبان؟
الأوقاف تفتتح 15 مسجدا اليوم الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله
كولومبيا.. مقتل 8 ضباط شرطة في مقاطعة أنتيوكيا وسط تصاعد أعمال عنف
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: العلاقة بين القاهرة والرياض في أعلى مستوياتها.. هفضل شغال طول فترتي.. وزير النقل: عيد العمال المقبل سيشهد إنتاج كافة أنواع السيارات في مصر
نقابة الصحفيين تنظم أول ملتقى توظيف لأسر الأعضاء
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
ترامب يوزّع البيتزا والهامبرجر على قوات الأمن في واشنطن | فيديو وصور
عقب حالة من التذبذب.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بالأسواق
الأمم المتحدة: نزوح 796 ألف فلسطيني في غزة منذ مارس الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تفتتح 15 مسجدا اليوم الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله

مسجد السادة الأربعين بالغربية
مسجد السادة الأربعين بالغربية
محمد شحتة

تفتتح وزارة الأوقاف، 15مسجدًا اليوم الجمعة، منها إنشاء وبناء مسجد جديد، وإحلال وتجديد (١٢) مسجدًا، وصيانة وتطوير مسجدين.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في بيان، عن وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى 100 مسجد من بينها 84 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و16 مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٥٨٩) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ٤٣٢ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، وبيانها كالتالي:
ففي محافظة قنا:
تم إحلال وتجديد مسجد علي بن أبي طالب بقرية الأشراف القبلية – مركز قنا؛ ومسجد العتيق بنجع غانم بقرية العركي – مركز فرشوط، كما تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بنجع مكي – مركز الوقف.

وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد دوار بقرية البسيونية – مركز الفيوم؛ ومسجد الزهراء بقرية جرفس – مركز سنورس.

وفي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد الموحدين بقرية الزورة – مركز ديروط.

وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد الشهيد بقرية طنبدي – مركز مغاغة؛ ومسجد الحاج مبروك بعزبة عاصم بقرية اعطو – مركز بني مزار؛ ومسجد الرحمة بقرية السواهجة – مركز ملوي؛ ومسجد السلام ( السنة المحمدية ) بقرية إتليدم  - مركز أبو قرقاص.

وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد الرفاعيين الكبير بقرية الرفاعيين – مركز فاقوس.
وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد السادة الأربعين بقرية أبشواي الملق – مركز قطور.

وفي محافظة الأقصر:
تم إنشاء وبناء مسجد معتز الصحابي بمنطقة الإسكان الاجتماعي (٤٨٠) – مدينة طيبة .

وفي محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة أبو شديد بقرية بهبيت – مركز العياط.

وفي محافظة السويس
تم صيانة وتطوير مسجد منى – حي فيصل.

وتؤكِّد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانيّة مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

الأوقاف وزارة الأوقاف الجمعة افتتاحات المساجد صلاة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

الثقب الاسود

غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

ترشيحاتنا

هنادي مهنا

هنادي مهنا في كواليس بتوقيت 2028.. صور

مي فاروق

مي فاروق تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد العمروسي برسالة رومانسية

الفنان محمد رضوان

محمد رضوان ينضم لمسلسل ولاد الأبالسة

بالصور

فستان صيفي.. مي عمر تخطف الأنظار بجمالها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

طبيبة تحذر من مادة في الشعرية سريعة التحضير تتسبب في وفاة الأطفال

الاندومي
الاندومي
الاندومي

أخطر مما تتوقع.. خالد منتصر يكشف تفاصيل حالة أنغام| حيرة أطباء ألمانيا

انغام
انغام
انغام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد