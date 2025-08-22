قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالجيزة.. تعرف عليها

قطع المياه
قطع المياه
محمد صبيح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل من المساحة حتى ابن بطوطة.

موعد انقطاع المياه 

وذلك لمدة ٦ ساعات، بدءاً من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٢/ ٨/ ٢٠٢٥ إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٣/ ٨ /٢٠٢٥.

سبب قطع المياه

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر ٣٠٠ مم على خطي قائمين قطر ٣٠٠مم و ٢٠٠ مم من الاتجاهين بمحطة مدكور، والمتعارض مع أعمال مترو" الطالبية - مدكور - المطبعة" الجهة الشمالية أعمال مترو الأنفاق الخط الرابع.

توفر سيارات مياه صالحة للشرب

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه. للمواطنين.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه موعد انقطاع المياه سبب قطع المياه

