لبحث مشكلاتهم.. وزير الصناعة والنقل يجتمع غدا مع المستثمرين الصناعيين بمقر محافظة الإسكندرية

أعلنت وزارة الصناعة أنه تقرر غدا السبت الموافق 23 أغسطس استقبال المستثمرين الصناعيين بمحافظة الإسكندرية بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية وذلك بمقر المحافظة في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعية إقليمي ودراسة مشكلات المصانع وإيجاد حلول لتشغيلها.

وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة الإسكندرية للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المنطقة الصناعية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.