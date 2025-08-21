قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: توجه مصر لجذب صناعة السيارات يعزز الاقتصاد ويؤسس لمرحلة إنتاجية متقدمة

صناعة السيارات
صناعة السيارات
حسن رضوان

قال النائب محمد بدري، عضو مجلس النواب، إن اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير النقل والبنية التحتية الياباني، يعكس رؤية مصر المستقبلية لبناء اقتصاد صناعي حقيقي يعتمد على التكنولوجيا والشراكات الدولية المتقدمة، مشيرًا إلى أن التحرك نحو جذب صناعة السيارات اليابانية إلى مصر يمثل خطوة استراتيجية تصب في صالح النمو الاقتصادي المستدام وتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف بدر، في تصريح  خاص لـ"صدى البلد، أن اليابان تُعد واحدة من أهم الدول الرائدة في صناعة السيارات والتقنيات المرتبطة بها، والتعاون مع شركاتها العملاقة من شأنه أن يُحدث تحولًا جوهريًا في هيكل الصناعة المصرية، لا سيما إذا تم التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد النائب أن دعوة رئيس الوزراء لإنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر تعكس جدية الحكومة في توفير مناخ استثماري مشجع، واستغلال ما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية واتفاقيات تجارية إقليمية ودولية تتيح الوصول إلى أسواق ضخمة في إفريقيا وأوروبا دون قيود جمركية، وهو ما يجعل مصر وجهة مثالية للاستثمار الصناعي.

وأشار بدر إلى أن ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية في مجال البنية التحتية، وتوسيع شبكات الطرق، وإنشاء المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية والعلمين، يمثل قاعدة قوية لأي استثمار أجنبي، خصوصًا في قطاعات تحتاج إلى مراكز تصنيع وتوزيع إقليمي.

وشدد على أهمية المتابعة الجادة لهذا التوجه، من خلال تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتوفير الحوافز التشريعية والإدارية، بما يضمن نجاح مثل هذه المشروعات الاستراتيجية.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن "استقطاب الصناعة اليابانية لمصر لا يعني فقط نقل التكنولوجيا، بل هو استثمار في المستقبل الصناعي للدولة، وتأكيد لمكانتها كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة دوليًا."

صناعة السيارات النائب محمد بدري مصطفى مدبولي مجلس النواب صناعة السيارات اليابانية

