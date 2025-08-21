سيارة أوتوماتيك كاملة التجهيزات 2022.. بأقل سعر للمستعمل

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة مستعملة وحديثة بأرخص سعر، وتعتبر السيارة شيري أريزو 5 موديل 2022، واحدة من أرخص السيارات التي ظهرت في السوق المصري للسيارات المستعملة، والتي تأتي بعدد كبير من التجهيزات وخاصة الفئة الثالثة.

ظهرت هذه الفئة هاي لاين، في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ 530 ألف جنيه، مع عدد كيلومترات اقل من 60 ألف كم، ولكن ننصح المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للموديل والكشف الفني الشامل.

شيري أريزو 5

مواصفات السيارة شيري أريزو 5 موديل 2022

تنطلق السيارة شيري أريزو 5 قياسيًا من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

شيري أريزو 5

ومن الناحية الفنية تعتمد على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 114 حصانا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT، وتقنية الجر الأمامي للعجلات.

تجهيزات شيري أريزو 5 موديل 2022

تحتوي السيارة شيري أريزو 5 موديل 2022 على مثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية، فتحة سقف، حساسات ركن، كاميرا لسهولة الاصطفاف، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة مالتي فانكشن للتحكم في أوضاع الصوت والمكالمات.

شيري أريزو 5

زودت شيري أريزو 5 موديل 2022 بزر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، جنوط رياضية، إشارات ناحية المرايات الجانبية، مصابيح ضباب، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، وسائد هوائية لحماية الراكب الأمامي والسائق.