مجـ زرة جديدة في غزة.. الاحتلال يستهدف النازحين ويخلف عشرات الشهداء

قال يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن قطاع غزة استيقظ اليوم على صباح دامٍ جديد جراء تصعيد إسرائيلي عنيف استهدف مختلف مناطق القطاع، مع تركيز مكثف على المحورين الشمالي الشرقي والجنوبي الشرقي، لا سيما جباليا ومنطقة أبو إسكندر الواقعة شمال شرقي حي الشيخ رضوان.

وأوضح أبو كويك، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت صباح اليوم عدة قذائف عشوائية باتجاه ساحة مدرسة عمرو بن العاص، والمنازل المجاورة لها، حيث تنتشر خيام النازحين، ما أسفر عن استشهاد 12 مواطنًا، في مجـ زرة جديدة تستهدف الأبرياء الفارين من مناطق النزاع، ممن لجأوا إلى مراكز الإيواء.

وفي شارع الجلاء، شنت مروحية إسرائيلية غارة استهدفت خيمة للنازحين، ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين بينهم أطفال، جرى نقلهم إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة، وسط حالة من الحزن والذهول في أوساط العائلات النازحة.

