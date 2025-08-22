انتصار ترد على متابع وصفها بالكومبارس

ردت الفنانة انتصار، على شخص وصفها بالكومبارس، أثناء ظهورها في بث مباشر على تطبيق تيك توك.

وقالت انتصار: “البعض بيعتبر كلمة كومبارس شتيمة بالنسبة لينا، دى كلمة عادية. في نقابيين كومبارسات، لكن أدوارهم لها قيمة كبيرة”.

وتابعت انتصار: "الناس بتتعامل مع الكلمة وكأنها تقليل من قيمة الفنان، لكنها في الحقيقة تحمل احترامًا لأصحابها، فكلمة كومبارس زي ما تقول يا نجم أو يا فنان. والممثل اللي بيظهر في مشهد وبيتضرب ده مش دوبلير، لكنه ممثل كامل، وله احترامه وبيتّعامل كأخ وأكتر”.

وكان آخر أعمال الفنانة انتصار، مسلسل حرب الجبالي، والذي عرض خارج السباق الرمضاني.

أبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل «حرب الجبالى» من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين، وهو من قصة سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” فى إطار دراما شعبية فى أحد الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.