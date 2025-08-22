لم تكن في وعيها.. محمد عطية يكشف عن تعرضه للضرب من حبيبته السابقة

حل الفنان محمد عطية ضيفا على برنامج"كيد النسا" المذاع على إحدى القنوات اللبنانية، حيث كشف عن تعرضه للضرب من قبل حبيبته.

وقال محمد عطية: “تعرضت للضرب من حبيبة سابقة، إذ كنت قد اتخذت قرارا بالانفصال عنها، ورفضت الاستسلام لهذا القرار، فقامت بضربي ولم تكن وفي وعيها، ولكني فقط تصديت الي الضربات، فلا يمكن أن أقوم بضرب أي سيدة”.

وأثار الفنان محمد عطية، حالة من الجدل الواسع بسبب وصيته التى أعلن عنها فى حالة وفاته وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محمد عطية : “لما أموت ابقوا امسحوا فيلم (عليا الطرب بالتلاتة)”.

وجاء تعليق محمد عطية مادة للسخرية من قبل بعض متابعيه حيث تسائل البعض عن ما السبب وراء تبرأه من الفيلم".

كما تلقى محمد عطية تعليق عدد من المبدعين والنجوم حيث كتب الفنان عمرو وهبة: "أنا طول ما أنا بتفرج عليه بستغفر كتير.. سيبه"، كما علق الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر: "بكواليسه"، وردّت الفنانة هاجر الشرنوبي ساخرة: "الكومنتات"، وكتب خالد مختار: "يا عم بعد الشر مش قادرين نصوت تاني".

وكتب المخرج معتز حسام: "هو لازم يتمسح وانت عايش عادي"، وكتب الفنان محمد الكيلاني: "بصراحة ده من الكبائر".