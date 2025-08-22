قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر ومسجد مصر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
محمد شحتة

نشرت وزارة الأوقاف، بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.

كما نشر الجامع الأزهر، بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة، حيث يقرأ قرآن الجمعة، الشيخ العزب سالم، ويؤم المصلين الشيخ محمد فوزي البربري، القارئ وإمام القبلة بالجامع الأزهر.

وحدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، لتكون تحت عنوان: "إِنَّ مِن الشَّجرِ شجَرةً لا يسقُطُ ورقُهَا".

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان عن موضوع خطبة الجمعة اليوم، إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بطرق وأسباب تنمية الفكر عامَّة والفكر النقدي خاصَّة.

كما تفتتح وزارة الأوقاف، 15مسجدًا اليوم الجمعة، منها إنشاء وبناء مسجد جديد، وإحلال وتجديد (١٢) مسجدًا، وصيانة وتطوير مسجدين.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في بيان، عن وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى 100 مسجد من بينها 84 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و16 مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٥٨٩) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ٤٣٢ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، وبيانها كالتالي:
ففي محافظة قنا:
تم إحلال وتجديد مسجد علي بن أبي طالب بقرية الأشراف القبلية – مركز قنا؛ ومسجد العتيق بنجع غانم بقرية العركي – مركز فرشوط، كما تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بنجع مكي – مركز الوقف.

وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد دوار بقرية البسيونية – مركز الفيوم؛ ومسجد الزهراء بقرية جرفس – مركز سنورس.

وفي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد الموحدين بقرية الزورة – مركز ديروط.

وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد الشهيد بقرية طنبدي – مركز مغاغة؛ ومسجد الحاج مبروك بعزبة عاصم بقرية اعطو – مركز بني مزار؛ ومسجد الرحمة بقرية السواهجة – مركز ملوي؛ ومسجد السلام ( السنة المحمدية ) بقرية إتليدم  - مركز أبو قرقاص.

وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد الرفاعيين الكبير بقرية الرفاعيين – مركز فاقوس.
وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد السادة الأربعين بقرية أبشواي الملق – مركز قطور.

وفي محافظة الأقصر:
تم إنشاء وبناء مسجد معتز الصحابي بمنطقة الإسكان الاجتماعي (٤٨٠) – مدينة طيبة .

وفي محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة أبو شديد بقرية بهبيت – مركز العياط.

وفي محافظة السويس
تم صيانة وتطوير مسجد منى – حي فيصل.

وتؤكِّد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانيّة مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

خطبة الجمعة صلاة الجمعة بث مباشر وزارة الأوقاف الجامع الأزهر

