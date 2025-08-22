مراسل القاهرة الإخبارية: التطورات الميدانية بين روسيا وأوكرانيا لا تعيق المفاوضات إن توفرت الإرادة

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن هناك تطورات ميدانية مهمة بين روسيا وأوكرانيا، لكن هذه التطورات لن تؤخر عملية المفاوضات إذا كانت الإرادة متوفرة لدى جميع الأطراف المعنية.



الولايات المتحدة وروسيا في مرحلة «جس نبض»

وأضاف مشيك، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الخبراء في الداخل الروسي يشيرون إلى أن هناك جس نبض متبادل بين الإدارة الأمريكية والقيادة الروسية، حيث تحاول كل جهة معرفة ما الذي يمكن للطرف الآخر قبوله أو رفضه، مؤكدا أن موسكو تقدم مقترحات متعددة بهدف التعرف على حدود القبول لدى واشنطن، وأن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب ما زالت في مرحلة اختبار ردود الفعل الروسية.



غياب الإرادة الجدية لإنهاء الصراع

وأشار «مشيك» إلى أنه حتى الآن، لا توجد إرادة جدية لإنهاء الصراع بين الطرفين، مشيرًا إلى أن ما يحدث في الميدان هو سيناريو معتاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية، حيث تتغير وتيرة الأحداث بين التصاعد والانخفاض، مما يعكس حالة التوتر المستمرة.