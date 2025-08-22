محمد رمضان: أشارك لارا ترامب فيديو كليب.. وأغنيتها المفضلة لي بم بم

كشف الفنان محمد رمضان عن استعداده تصوير فيديو كليب جديد يجمعه ب"لارا ترامب"، زوجة نجل الرئيس الأمريكي الحالي.

وقال محمد رمضان: "أستعد لتصوير كليب خلال الاسابيع القليلة القادمة في ميامي، وهو من مستمعي الاغاني الخاصة بي ، واغنيتها المفضلة" بم بم ".

وجه الفنان محمد رمضان رسالة شكر وتقدير لجمهوره في بيروت، بعد الاستقبال الحافل الذي حظي به فور وصوله إلى لبنان استعدادًا لإحياء حفله الغنائي هناك يوم السبت المقبل.



ونشر رمضان عبر حسابه على "إنستجرام" مقطع فيديو ظهر خلاله وسط حشود كبيرة من محبيه الذين حملوه على الأعناق، معلقًا: "لبنان بلد الجمال والفن والترحاب.. زي ما فرحتوني اليوم باستقبالكم الخاص، أنا كمان هدلعكم يوم السبت في فورم دي بيروت.. ثقة في الله أقوى حفلة في العالم العربي".





