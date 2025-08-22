قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

50 لاعبا في بطولة الجمهورية للشطرنج لذوي الهمم المؤهلة لأولمبياد 2025

بطولة الجمهورية للشطرنج لذوي الهمم
بطولة الجمهورية للشطرنج لذوي الهمم
إسلام مقلد

أعلن الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة اللواء مختار عمارة، عن افتتاح بطولة الجمهورية الأولى لذوي الهمم المقامة في مقر نادي الصيد والمؤهلة إلى أولمبياد 2025 المخصصة لذوي الهمم في كازاخستان أواخر شهر أكتوبر المقبل.

في البداية رحبت الدكتور إيمان كريم، المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعضو مجلس إدارة نادي الصيد، بالحضور في فعاليات بطولة الجمهورية لذوي الإعاقة مقدمة كل التحية والتقدير إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج على تنفيذ وعودهم بإقامة أول بطولة لذوي الإعاقة للشطرنج الأمر الذي يسهم في تعزيز دمجهم في المجتمع ومشاركتهم في شتى المجالات وخاصة الرياضة.

وتابعت المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الاتحاد المصري للشطرنج يقوم بخطوات جادة وملموسة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما تحقق بالفعل من خلال اشتراك 50 لاعب ولاعبة على هامش بطولة كأس مصر للرجال التي يشارك فيها 11 فريق ودوري السيدات الذي يشارك فيه 5 فرق.

من جانبه رحب الدكتور محمد غباشي، مدير عام نادي الصيد باللاعبين المشاركين في المنافسات مؤكدا أن النادي يوفر كافة سبل الراحة لكافة المشاركين في منافسات بطولة الجمهورية الأولى لذوي الهمم و بطولة كأس مصر للرجال ودوري السيدات، متابعا أن النادي يعمل على استضافة مختلف الأحداث الرياضية لما يمتلكه من بنية أساسية ومنشآت مؤهلة لاستضافة الأحداث الرياضية.

وكشف الاتحاد المصري للشطرنج عن الموافقة على ترشيح الدكتور إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على ترأس بعثة مصر خلال منافسات أولمبياد ذوي الهمم التي تقام في كازاخستان أواخر شهر أكتوبر المقبل.

يدير بطولة الجمهورية الأولى لذوي الهمم الدكتور إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عضو مجلس إدارة نادي الصيد، كما حضر فعاليات حفل الافتتاح الدكتور كريم وجيه المشرف العام على اللجان داخل الاتحاد المصري للشطرنج، وإبراهيم حفني رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، فرج عمرو رئيس لجنة المدربين، جابر منير رئيس لجنة الحكام، العقيد وجدي لمعي رئيس حكام بطولة كأس مصر للرجال، مصطفى عكاشه رئيس حكام دوري السيدات وتقام البطولة تحت رعاية الاتحاد المصري للشطرنج ونادي الصيد المستضيف لهذا الحدث الرياضي الأول من نوعه.

الاتحاد المصري للشطرنج شطرنج بطولة الجمهورية أولمبياد 2025 كازاخستان ذوي الهمم

