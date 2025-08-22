البحيرة: توقيع الكشف الطبي على297 مواطنا وتقديم خدمات بيطرية وتوعوية متكاملة

تواصل محافظة البحيرة، تنفيذ القوافل السكانية الشاملة في إطار الاستراتيجية القومية للسكان، وذلك بهدف تقديم خدمات متكاملة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وفي هذا الإطار، نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية قافلة سكانية شاملة بقرية عرفان التابعة لقرية فيشا، بمشاركة واسعة من الجهات الخدمية والتنفيذية على مستوى المركز والمحافظة.

وشملت فعاليات القافلة، توقيع الكشف الطبي على عدد 297 مواطنًا في تخصصات متعددة شملت 75 باطنة و 68 أطفال و 32 أنف وأذن و 25 نساء وتوليد وتنظيم الأسرة و 42 جلدية ، كما تم فحص 55 حالة ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، تضمنت الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وفحص الثدي.

وضمن الأنشطة التوعوية، عقدت القافلة ندوة تثقيفية بعنوان الجلطة الدماغية تناولت أسبابها وأعراضها وسبل الوقاية منها، كما نظمت مديرية الأوقاف ندوة توعوية بعنوان "العلم وقيمة الوقت" ركزت على أهمية استثمار الوقت في طلب العلم وتنمية القدرات الفردية والمجتمعية.

وخلال القافلة تم تقديم علاج مجاني لـ 800 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية، ورش 250 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية، والكشف وعلاج 180 رأس ماشية ضد أمراض الباطنة، إلى جانب حملات توعوية حول أهمية التأمين على الماشية.

أما في قطاع التموين فقد تم توفير سيارة أسطوانات الغاز بسعر المستودع وتوزيعها على الأهالي لتخفيف الأعباء المعيشية وتلبية الاحتياجات الأساسية.

وفي إطار تحسين البيئة ورفع كفاءة النظافة العامة، نفّذت الوحدة المحلية حملة نظافة موسعة أسفرت عن رفع نحو 12 طنًا من المخلفات من شوارع القرية والقرى المجاورة.