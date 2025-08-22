قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 22-8-2025
ما حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور؟.. الإفتاء تجيب
الحذاء الذهبي ينهي خصومة مكة وكيان محمد صلاح
تعليمات عاجلة بشأن تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط تسجيل الرغبات
فوزي: الدولة والحكومة راعوا التوازن بين أطراف الإيجار القديم وعدم الانحياز لأحد
اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية
سوهاج .. تشييع جثـ.ـمان أب ونجليه ضحايا انهيار عقار مأساوي في طهطا
برنامج متميز بكلية التربية جامعة حلوان يؤهلك للتدريس الدولي والعمل في مجالات متعددة
السعودية: مجاعة غزة وصمة عار على الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي
تفاصيل قبول دفعة جديدة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
لو تركت الصلاة هتتسجن عامين.. قرارات جديدة تثير الجدل في دولة إسلامية
القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البحيرة: توقيع الكشف الطبي على297 مواطنا وتقديم خدمات بيطرية وتوعوية متكاملة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تواصل محافظة البحيرة، تنفيذ القوافل السكانية الشاملة في إطار الاستراتيجية القومية للسكان، وذلك بهدف تقديم خدمات متكاملة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وفي هذا الإطار، نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية قافلة سكانية شاملة بقرية عرفان التابعة لقرية فيشا، بمشاركة واسعة من الجهات الخدمية والتنفيذية على مستوى المركز والمحافظة.

وشملت فعاليات القافلة، توقيع الكشف الطبي على عدد 297 مواطنًا في تخصصات متعددة شملت 75 باطنة و 68 أطفال و 32 أنف وأذن و 25 نساء وتوليد وتنظيم الأسرة و 42 جلدية ، كما تم فحص 55 حالة ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، تضمنت الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وفحص الثدي.

وضمن الأنشطة التوعوية، عقدت القافلة ندوة تثقيفية بعنوان الجلطة الدماغية تناولت أسبابها وأعراضها وسبل الوقاية منها، كما نظمت مديرية الأوقاف ندوة توعوية بعنوان "العلم وقيمة الوقت" ركزت على أهمية استثمار الوقت في طلب العلم وتنمية القدرات الفردية والمجتمعية.

وخلال القافلة تم تقديم علاج مجاني لـ 800 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية، ورش 250 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية، والكشف وعلاج 180 رأس ماشية ضد أمراض الباطنة، إلى جانب حملات توعوية حول أهمية التأمين على الماشية.

أما في قطاع التموين فقد تم توفير سيارة أسطوانات الغاز بسعر المستودع وتوزيعها على الأهالي لتخفيف الأعباء المعيشية وتلبية الاحتياجات الأساسية.

وفي إطار تحسين البيئة ورفع كفاءة النظافة العامة، نفّذت الوحدة المحلية حملة نظافة موسعة أسفرت عن رفع نحو 12 طنًا من المخلفات من شوارع القرية والقرى المجاورة.

البحيرة محافظ البحيرة قوافل طبية صحة البحيرة وحدة الأسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

ترشيحاتنا

جون بولتون

عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهمون منزل جون بولتون

أرشيفي

امرأة تتسبب في هبوط اضطراري لطائرة بألمانيا

جيش الاحتلال

إقالة 15 ضابطا من سلاح الجو الإسرائيلي

بالصور

سعره أكثر من 5 آلاف دولار .. أغلى برجر في العالم

أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم

صور جديدة من حفل زياد برجي بالساحل الشمالي

زياد برجي
زياد برجي
زياد برجي

بدون سقف ولا أبواب.. أحدث وأغرب سيار فورد برونكو حديثة

فورد
فورد
فورد

استدعاء آلاف من سيارات رانجلر بسبب عيب تصنيعي

سيارات جيب
سيارات جيب
سيارات جيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد