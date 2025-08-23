قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل اليوم آخر صفر 2025؟.. بـ10 أدعية لن يردك الله خائبا أبدا

هل اليوم آخر صفر
هل اليوم آخر صفر
أمل فوزي

لاشك أنه ينبغي الانتباه إلى حقيقة هل اليوم آخر صفر 2025 ؟، حيث إنه يعني بداية شهر ربيع الأول وهو شهر المولد النبوي الشريف ، الذي تكثر فيه النفحات والرحمات الفضل والثواب ، ومن ثم لا يمكن لعاقل تفويتها ، إلا أنه مثل بقية الأزمنة المباركة عادته الإسراع في الرحيل ، ومن هنا ومن باب اللحاق بأي من نفحات هذا الشهر الفضيل ينبغي معرفة هل اليوم آخر صفر 2025 ؟، لعلنا نغتنمه ونلحق بركب الفائزين ، باعتبار أن سؤال هل اليوم آخر صفر 2025 ؟ هو فرصة أخيرة لنيل نفحاته وبركاته قد لا تعوض أو تتاح مرة أخرى.

هل اليوم آخر صفر 2025

تحدد دار الإفتاء المصرية ، بداية ونهاية الشهور العربية ومن ثم فهي المنوط بها تحديد هل اليوم آخر صفر 2025 م؟، من خلال استطلاع هلال شهر ربيع الأول 1447 هـ، في اليوم التاسع والعشرين من الشهر عربي، والذي يوافق اليوم السبت الموافق 29 صفر 1447هـ، و23 من أغسطس 2025 م، وبناء عليه يتم معرفة هل اليوم آخر صفر 2025 م؟، أم أن الشهر كامل ويمتد لليوم الثلاثين غدًا الأحد .

ويحل شهر ربيع الأول من كل عام ليجمع كلمة المسلمين في ربوع الأرض على إحياء ذكرى ميلاد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الذكرى التي دأبت المجتمعات الإسلامية على إحيائها بأمسيات وحلقات ذكر وغيرها من الأمور التي اعتادت الفرق الإسلامية على اختلافها أن تقيمه في الاحتفال.

ويتساءل الجميع عن موعد الاحتفال بهذا اليوم، وطبقا للحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فمن من المقرر أن بدر شهر صفر يكتمل يوم السبت 30 أغسطس 2025، الأمر الذي يعني أن شهر صفر يكون 29 يومًا، ويليه مباشرة ربيع الأول، لتحتسب ذكرى المولد في يوم الخميس التالي.

أدعية آخر صفر 2025

1- اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

2- اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ.

3- اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

4- إلهي إن لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؛ وإن لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي، وإن لم أتضرّع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرّع إليه فيرحمني، وكما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، فصلّ وسلم يا ربّ على محمّد وآل محمّد.

5- رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

6- اللهم نجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل أمري بفرج عاجل غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين.

7- يا رب افتح لي بخير، واختم لي بخير، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

8- اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.

9-«اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت الله ، الله ربي لا أشرك به شيئًا».

10-اللهم بلطيف صنعك في التسخير، وخفي لطفك في التيسير، الطف بي فيما جرت به المقادير، واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير.

هل اليوم آخر صفر 2025 هل اليوم آخر صفر اليوم آخر صفر 2025 هل آخر صفر 2025 آخر صفر 2025 اليوم آخر صفر أدعية آخر صفر 2025

