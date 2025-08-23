لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في حادث تصادم سيارتين وقع اليوم، السبت، بطريق أسيوط - ديروط الزراعي ناحية قرية بني سند بمركز منفلوط.

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتين بأسيوط

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ناحية مدخل قرية بني سند ووجود وفيات ومصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل بطريق أسيوط - ديروط الزراعي ناحية مدخل قرية بني سند.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من "زكريا. ع"، 77 عامًا، و"ماجد. ف"، 48 عاما، وجثة أخرى مجهولة الهوية، وتم نقلهم إلى مستشفى مستشفى منفلوط المركزي.



بينما أصيب "صموائيل. ع"، 45 عاما، وجرى نقله إلى مستشفى منفلوط المركزي.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.