أخبار البلد

الانتهاء من المرحلة الثالثة من التقييم لـ"جائزة جدير" للتميز والإبداع الإداري بالمحليات

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

اعلنت وزارة التنمية المحلية الانتهاء من المرحلة الثالثة من مراحل التقييم لـ"جائزة جدير" للتميز والإبداع الإداري لكوادر التنمية المحلية، وذلك في إطار استكمال العمل على جائزة جدير الذي أطلقتها وزارة التنمية المحلية للتميز والإبداع الإداري لكوادر الإدارة المحلية.

مراحل جائزة جدير

واوضحت الوزارة ان جائزة جدير مرت  بالعديد من المراحل وهي، مرحلة الفرز المستندي واستيفاء مسوغات قبول الترشيح، ومرحلة التقييم الفني الأولي للملفات الأكثر توافقاً مع معايير الجائزة، ومرحلة التقييم الفني النهائي للمقترحات وتقييم المرشحين الأكثر تميزاً.

واشارت الوزارة انه بعد الانتهاء من إعداد القوائم المختصرة تسعد إدارة الجائزة خلال الأيام القليلة المقبلة لتنفيذ المرحلة النهائية من مراحل الجائزة مرحلة اختبارات التقييم النهائية والمقابلات الشخصية أمام اللجنة العليا المشكلة لهذا الغرض.

ما هي جائزة جديد؟

يذكر ان  أطلقت وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع مركز التنمية المحلية بسقارة، النسخة الأولى من "جائزة جدير"، تقديرًا للكفاءات المتميزة في الإدارة المحلية وتحفيزًا للابتكار والإبداع في العمل الحكومي.

 إذا كنت من كوادر الإدارة المحلية وتسعى للارتقاء بعملك وإحداث تأثير حقيقي، فقد حان الوقت لتبرز إبداعك وتثبت جدارتك. 


لماذا تم إطلاق الجائزة؟

لان وزارة التنمية المحلية تؤمن بأن التغيير الحقيقي يبدأ بالأفراد المبدعين والمتميزين القادرين على الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي. 

تهدف الجائزة إلى

-تعزيز ثقافة التميز والجودة في الإدارة المحلية.

- تسليط الضوء على النماذج الملهمة والمبادرات المبتكرة.

-تحفيز الموظفين على تطوير الأداء والخدمات الحكومية.

 من يستطيع التقديم؟

الجائزة متاحة لجميع كوادر الإدارة المحلية من موظفين وقيادات يعملون على تقديم حلول مبتكرة وتحسين الخدمات الحكومية.

 شروط التقديم

- أن يكون  على رأس العمل و أمضى في شغل الوظيفة الحالية عام بحد أدنى.

- ألا يقل السن عن 35 عام. 

- محمود السيرة، وألا يكون سبق له الإحالة للمحاكمة التأديبية أو تمت إدانته في أي قضايا مخلة بالشرف. 

- حاصل على مؤهل جامعي (أفضلية نسبية لحملة الدكتوراة والماجيستير).

- حد أدنى للمديرين درجة ثانية تخصصية للفئة (ب). 

- خطاب توصية من قيادات المحافظة للمرشح (شرط معزز).

 الأوراق المطلوبة

- بيان حالة. 

-  شهادة قانونية. 

- سيرة ذاتية محدثة. 

- السجل التدريبي. للمرشح يشمل (الدورات التدريبية المتخصصة/ دورات اللغات / دورات الحاسب الألي وتكنولوجيا المعلومات).

- بيان التدرج الوظيفي.

-مقترح تطوير الوظيفة الحالية. 

- خطاب توصية من قيادات المحافظة (حال توافره).

 -مقترح مشروع ابداعي لتطوير أحد الإدارات أو الوحدات التنظيمية بالمحليات.

 _أدلة تفيد دعمك كقيادي لفريق عملك ورفع كفائتهم (ورش عمل-ندوات – تفويض- نقل خبرات ....).

 كيفية التقديم؟

تم غلق باب التقديم يوم الاثنين  14 أبريل 2025 الماضى.

 يتم تقديم الكترونيا الطلبات عبر الرابط: 

https://forms.gle/SVuMUa1q8YngqV7WA 

لمعرفة كافة التفاصيل عن الجائزة وآلية التقديم ومعايير التقييم … حمل الملف التعريفي للجائزة من الرابط التالى

https://drive.google.com/.../1zw14vVH93ajjSxa.../view.

التنمية المحلية جائزة جدير العاملين بالمحليات منال عوض

