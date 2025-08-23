قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إنقاذ سيدة من جلطة دماغية حادة بمستشفى قويسنا المركزي خلال دقائق

وكيل وزارة الصحة في المنوفية
وكيل وزارة الصحة في المنوفية
مروة فاضل

نجح الفريق الطبي بمستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية  في إنقاذ شابة مريضة تبلغ من العمر 36 عامًا، بعد تعرضها لجلطة دماغية حادة، حيث تم التعامل معها باستخدام عقار الاكتيليز المذيب لجلطات المخ بوحدة السكتة الدماغية بالمستشفى.

كانت المريضة (س.م.م) قد حضرت إلى قسم الطوارئ يوم الجمعة 8 أغسطس، تعاني من صعوبة شديدة في الكلام واضطراب بدرجة الوعي، وعلى الفور تم عرضها على أطباء العناية المركزة والمخ والأعصاب، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي أثبتت وجود جلطة حديثة بالمخ.

تم اتخاذ القرار بسرعة إعطاء العقار المذيب للجلطة، مع متابعة دقيقة في العناية المركزة وإجراء الرنين المغناطيسي، تحسنت الحالة تدريجيًا حتى استقرت تمامًا، وخرجت المريضة بوعي كامل ودون أي مضاعفات.

أشرف على الحالة كل من: الدكتور محمد صلاح أخصائي العناية المركزة، الدكتور إبراهيم رضا  أخصائي المخ والأعصاب، الدكتور محمود هويدي أخصائي المخ والأعصاب.

كما قدمت هيئة التمريض بالعناية المركزة، برئاسة مس رشا بحيري، وبمشاركة كل من مس نهال وجدي، مس خيرية شاكر، مس أحلام إبراهيم، مس سارة محمد عبد الوهاب، ومستر أشرف محمد محي، جهدًا متميزًا في رعاية المريضة، بالإضافة إلى فريق الطوارئ والاستقبال وفنيي الأشعة.

واشاد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة  بجهود أبطال مستشفى قويسنا المركزي في إنقاذ الأرواح وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.

محافظة المنوفية المنوفية صحة المنوفية مستشفي قويسنا اخبار محافظة المنوفية

