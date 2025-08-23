قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الموت جوعًا».. 281 ضحية المجاعة بغزة والأمم المتحدة تعلن الكارثة رسميًا
«الأونروا»: قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات لتفادي الكارثة
فرنسا تستدعي سفير إيطاليا بسبب تحدي نائب رئيس وزراء بلاده لماكرون
وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة لحادث غرق الطلاب بالإسكندرية
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أطباء الغردقة العام ينقذون حياة طفلة وُلدت في الأسبوع الـ27

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نجح فريق طبي بمستشفى الغردقة العام في إنقاذ حياة طفلة وُلدت ولادة مبكرة في الأسبوع السابع والعشرين من الحمل، بعد معاناة صحية شديدة تمثلت في صعوبة التنفس وعدم اكتمال نمو الرئتين ونقص الوزن.

وأوضح بمستشفى الغردقة العام أن الطفلة خضعت منذ ولادتها لعلاج مكثف داخل قسم الحضانات، حيث جرى وضعها على أجهزة التنفس الصناعي تحت متابعة دقيقة من الأطباء وفريق التمريض على مدار نحو شهر ونصف، قبل أن تتحسن حالتها تدريجيًا وتغادر المستشفى بصحة مستقرة إلى أحضان أسرتها.

وأكدت إدارة مستشفى الغردقة العام أن هذا النجاح الطبي تحقق بفضل تكاتف جهود فريق العمل في قسم الأطفال المبتسرين بقيادة الدكتورة نيفين لطفي رئيس القسم، وبدعم من الدكتورة رشا عادل مدير عام إدارة الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال مدير إدارة المستشفيات، إضافة إلى إشراف الدكتور كريم الشبرواي مدير المستشفى.

من جانبه، ثمّن الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الدور البارز للأطقم الطبية والتمريضية في تحقيق هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن ما جرى يعكس مستوى الكفاءة والقدرة التي يتمتع بها العاملون في القطاع الصحي بالمحافظة، وحرصهم على تقديم خدمات طبية متقدمة لأبنائها.

مستشفى الغردقة الغردقة إنقاذ حياة طفلة إدارة الطب العلاجي أجهزة التنفس الصناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

احمد عبد القادر

أحمد عبد القادر في أحدث ظهور من داخل سيارته: صباح الجمال

سيف الدين الجزيري

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد سيف الدين الجزيري من تشكيلة الفريق

الهلال السعودي

لجنة الاستئناف تصدر عقوبات صارمة ضد الهلال بعد انسحابه من السوبر السعودي

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

ازالة
ازالة
ازالة

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

هينونداي
هينونداي
هينونداي

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد