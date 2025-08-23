أطباء الغردقة العام ينقذون حياة طفلة وُلدت في الأسبوع الـ27

نجح فريق طبي بمستشفى الغردقة العام في إنقاذ حياة طفلة وُلدت ولادة مبكرة في الأسبوع السابع والعشرين من الحمل، بعد معاناة صحية شديدة تمثلت في صعوبة التنفس وعدم اكتمال نمو الرئتين ونقص الوزن.

وأوضح بمستشفى الغردقة العام أن الطفلة خضعت منذ ولادتها لعلاج مكثف داخل قسم الحضانات، حيث جرى وضعها على أجهزة التنفس الصناعي تحت متابعة دقيقة من الأطباء وفريق التمريض على مدار نحو شهر ونصف، قبل أن تتحسن حالتها تدريجيًا وتغادر المستشفى بصحة مستقرة إلى أحضان أسرتها.

وأكدت إدارة مستشفى الغردقة العام أن هذا النجاح الطبي تحقق بفضل تكاتف جهود فريق العمل في قسم الأطفال المبتسرين بقيادة الدكتورة نيفين لطفي رئيس القسم، وبدعم من الدكتورة رشا عادل مدير عام إدارة الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال مدير إدارة المستشفيات، إضافة إلى إشراف الدكتور كريم الشبرواي مدير المستشفى.

من جانبه، ثمّن الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الدور البارز للأطقم الطبية والتمريضية في تحقيق هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن ما جرى يعكس مستوى الكفاءة والقدرة التي يتمتع بها العاملون في القطاع الصحي بالمحافظة، وحرصهم على تقديم خدمات طبية متقدمة لأبنائها.