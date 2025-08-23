مرور الوادي الجديد ينظم قافلة لـ فحص المركبات بمركز بلاط تيسيرا علي المواطنين

نظمت إدارة مرور الوادي الجديد بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، قافلة مرورية وذلك لتقديم الخدمات المرورية وإنهاء إجراءات تراخيص المركبات

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير كافة الخدمات بمراكز المحافظة، وتيسير حصول المواطن عليها؛ توفيرًا للوقت والجهد وتخفيفًا عن كاهل المواطنين.



وأجرت القافلة المرورية التي نظمتها إدارة مرور الوادي الجديد، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، أعمال الفحص لعدد من المركبات ما بين سيارات خاصة ونقل وحكومية ودراجات نارية بمقر الوحدة المحلية لمركز بلاط بالتنسيق مع إدارة مرور الداخلة، وذلك للتيسير على المواطنين من أبناء المركز بديلًا عن السفر والانتقال للداخلة.

