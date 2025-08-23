قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
استشاري نفسي يحذر: السجائر الإلكترونية خطر صامت يخدع الشباب
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
يمكنه ضرب العمق الروسي.. أوكرانيا تكشف عن الصاروخ فلامنجو
ثانوية عامة أم بكالوريا؟ .. 10 نصائح تربوية لتسهيل الإختيار على الطلاب
الخميس ولا الجمعة.. دار الإفتاء تحدد موعد المولد النبوي الشريف 2025 وغرة ربيع الأول
القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 23-8-2025
رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي بسبب اضطراب الأمواج
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
محافظات

مرور الوادي الجديد ينظم قافلة لـ فحص المركبات بمركز بلاط تيسيرا علي المواطنين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت إدارة مرور الوادي الجديد بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، قافلة مرورية وذلك لتقديم الخدمات المرورية وإنهاء إجراءات تراخيص المركبات
وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير كافة الخدمات بمراكز المحافظة، وتيسير حصول المواطن عليها؛ توفيرًا للوقت والجهد وتخفيفًا عن كاهل المواطنين.


وأجرت القافلة المرورية التي نظمتها إدارة مرور الوادي الجديد، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، أعمال الفحص لعدد من المركبات ما بين سيارات خاصة ونقل وحكومية ودراجات نارية بمقر الوحدة المحلية لمركز بلاط بالتنسيق مع إدارة مرور الداخلة، وذلك للتيسير على المواطنين من أبناء المركز بديلًا عن السفر والانتقال للداخلة.

ونظمت إدارة مرور الوادي الجديد، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط،حملة مرورية مهمتها فحص وإنهاء إجراءات تراخيص كافة المركبات، بغرض التيسير على المواطنين من أهالي واحة بلاط والبعيدين عن مقر إدارة المرور في مدينة "موط" في مركز الداخلة.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد قافله مروريه بلاط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

