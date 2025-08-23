شاهد| كايرو كي يلهب حماس الجمهور بحضور عدد من الفنانين بحفل رأس الحكمة

أحيا فريق كايرو كي حفلا غنائيا ضخما مساء أمس الجمعة، داخل "سيلبريشن" رأس الحكمة بحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير.

حضر أعضاء فريق كايرو كي بصحبة قائدهم الفنان أمير عيد، وكان فى إستقبالهم المنتج ياسر الحريري منظم الحفل، وتواجد في الجانب المخصص لل vip من نجوم الفن بشرى، محمد أنور ، أحمد جمال سعيد ،جوري بكر ، إسلام جمال .. وغيرهم.





وبمجرد صعود أعضاء الفريق على خشبة المسرح ، تصاعدت هتافات وصيحات الإعجاب ، وقام الجمهور بترديد أغانيهم ككورال جماعي.

بعدها وجه مطرب الفريق الفنان أمير عيد تحية لهم وشكرهم على حفاوة الإستقبال والطاقة التي أضفت حالة من الحماس مع انطلاق الحفل.

وقدم الفريق العديد من أغانيه المميزة والمحببه لدي الشباب منها: ٧ أغنية"بسرح واتوه"، "ساموراي"، "حب زمان"، و"مربوط بأستيك"، "كوستاريكا"، "جيمس دين"، "كازنوفا" .. وغيرها ممن حصدت وصلات الغناء والرقص طوتل فترة تواجدهم على خشبة المسرح.

وكان اللافت للنظر مشاركة الفنانين محمد أنور وبشري وجوري أحمد وأحمد جمال سعيد وإسلام جمال ، للجمهور وصلات الغناء والرقص والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء من البهجة والطاقة الإيجابية.