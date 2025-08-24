أسعار العملات الأجنبية والعربية مستهل تعاملات الأحد

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في مصر على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الأحد 24 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.



سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأحد:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

سعر الشراء: 48.45 جنيه.

سعر البيع: 48.55 جنيه.



وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 31.08 جنيه.

سعر البيع: 31.56 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 34.79 جنيه.

سعر البيع: 35.10 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الأحد



سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 56.12 جنيه.

سعر البيع: 56.95 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 64.87 جنيه.

سعر البيع: 65.75 جنيه.

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 59.99 جنيه.

سعر البيع: 60.32 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الأحد

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 6.74 جنيه.

سعر البيع: 6.77 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 32.56 جنيه.

سعر البيع: 33.11 جنيه.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد

سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 157.86 جنيه.

سعر البيع: 159 جنيه.

سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 12.87 جنيه.

سعر البيع: 12.93 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 13.17 جنيه.

سعر البيع: 13.21 جنيه.

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 127.18 جنيه.

سعر البيع : 128.77 جنيه.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 12.29 جنيه.

سعر البيع: 13.32 جنيه.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 67.83 جنيه.

سعر البيع: 68.57 جنيه.

سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 124.59 جنيه.

سعر البيع: 126.10 جنيه.

حسم سعر الفائدة

يحسم البنك المركزي المصري الخميس المقبل الموافق 28 من أغسطس الجاري؛ مصير سعر الفائدة وذلك اجتماعه الخامس ضمن الاجتماعات السنوية التي تستهدفها لجنة السياسيات النقدية بإجمالي 8 اجتماعات دورية.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع السادس للجنة السياسات النقدية في 2 اكتوبر 2025 ثم الاجتماع السابع في 20 نوفمبر المقبل ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر 2025.