كل سنة والبشر طيبين.. إلهام شاهين تحتفل بعيد السيدة مريم

شاركت الفنانة إلهام شاهين، منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت ألهام شاهين عبر فيسبوك: "قال الله تعالي: {وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ} السورة الوحيدة في القرآن بإسم امرأة هي سورة مريم، عيد العدرا مريم كل سنة وكل مصر مسلمين ومسيحيين طيبين العدرا مريم مكرمة فى الإسلام كما فى المسيحية كل سنة وكل البشر طيبين".

وخاضت الهام شاهين الماراثون الرمضاني بمسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .



قصة مسلسل سيد الناس

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

تشهد أحداث مسلسل سيد الناس دخول ريم مصطفى التي تجسد دور أمنة زوجة عمرو سعد الذي يؤدي شخصية الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) في صراعات من نوع خاص مع إلهام شاهين التي تلعب شخصية اعتماد الهواري زوجة والد عمرو سعد والذي يقدم بدوره خالد الصاوي.