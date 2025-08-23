وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتفقدان مشروع إحلال وتجديد كوبري روميل

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مشروع إحلال وتجديد كوبري روميل بمحافظة مطروح، والذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ مطروح، بموقع المشروع، واستمعا إلى شرح عن الأعمال الجاري تنفيذها بالكوبري والذي يربط شمال مدينة مطروح بمنطقة اللسان شمال خليج علم الروم، ويتمثل الهدف من عملية الإحلال والتجديد في تحسين السلامة الإنشائية للكوبري، وتصميمه بحيث يمتد العمر الإنشائي للكوبري وزيادة القدرة الاستيعابية للحركة المرورية على الكوبري بما يساعد على إمكانية زيادة التنمية في هذه المنطقة.

كما تم تصميم الكوبري الجديد بحيث يكون بعدد ٤ حارات مرورية، حارتان في كل اتجاه، لتصبح القدرة الاستيعابية القصوى للحركة المرورية ١٥٠٠ مركبة لكل حارة، بما يعادل أضعاف القدرة، كما تشمل الأعمال تطوير المنطقة المحيطة، والتي تحتوي على ممرات وزراعات وأماكن للتنزه.

وخلال الزيارة، وجه المهندس شريف الشربيني بضغط وتكثيف الأعمال للانتهاء من التنفيذ في أسرع وقت، والالتزام بالمدة الزمنية الموضوعة للمشروع.