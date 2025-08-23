مصدر بالزمالك يكشف حقيقة مصير سيف الجزيري مع يانيك فيريرا

كشف مصدر بنادي الزمالك عن حقيقة خروج التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق من حسابات الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في الفترة الحالية.

وأكد المصدر أن استبعاد اللاعب من مباراتي المقاولون العرب ومودرن سبورت لوجهة نظر فنيه، وسيحصل الجزيري على فرصة في المباريات المقبلة وفقاً لمتطلبات كل مباراة ورؤية الجهاز الفني.

وشدد المصدر على أن البلجيكي يانيك فيريرا لم يستبعد المهاجم التونسي من حساباته ولكنه يختار اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة وفقاً لمعايير فنية وطبيعة الفريق المنافس، وسيكون الجزيري دوراً مع الفريق في الفترة المقبلة.