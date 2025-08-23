قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة مرموِش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي
حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات
النقل تكشف صورًا جديدة لأعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
مصدر بالزمالك يكشف حقيقة مصير سيف الجزيري مع يانيك فيريرا
الأونروا: أرقام الأمم المتحدة تعكس تدهورًا خطيرًا في مستويات الأمن الغذائي
تفاصيل المران الأساسي للأهلي استعداداً للمحلة بالدوري
ترقب في الأهلي بسبب اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة وإجتماع عاجل الأربعاء .. تفاصيل
هنادي مهنا: داليدا لا تشبهني ولم أقدم شخصيتها .. خاص
سعر الذهب يرتفع مع تلميح باول بخفض الفائدة في سبتمبر
مصر تثمن تصريحات جوتيريش: المجاعة في قطاع غزة كارثة من صنع الإنسان وفشل للبشرية
مصر تطالب المجتمع الدولي بالتدخل بحزم ضد تمادي إسرائيل في غزة والضفة
رياضة

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة مصير سيف الجزيري مع يانيك فيريرا

سيف الجزيري
سيف الجزيري
ملك موسى

كشف مصدر بنادي الزمالك عن حقيقة خروج التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق من حسابات الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في الفترة الحالية.

وأكد المصدر أن استبعاد اللاعب من مباراتي المقاولون العرب ومودرن سبورت لوجهة نظر فنيه، وسيحصل الجزيري على فرصة في المباريات المقبلة وفقاً لمتطلبات كل مباراة ورؤية الجهاز الفني.

وشدد المصدر على أن البلجيكي يانيك فيريرا لم يستبعد المهاجم التونسي من حساباته ولكنه يختار اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة وفقاً لمعايير فنية وطبيعة الفريق المنافس، وسيكون الجزيري دوراً مع الفريق في الفترة المقبلة.

الزمالك سيف الجزيري فيريرا يانيك فيريرا المقاولون مودرن سبورت

