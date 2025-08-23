قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مريم الجندي: شخصية راقصة وراسمة وزوجة كانت تحديًا حقيقيًا والعمل مع أحمد خالد صالح ممتع .. حوار
صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات
الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات
فيلم جديد.. سر ظهور آسر ياسين في حفل ويجز بمهرجان العلمين
وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تحقق في احتمال استخدام الحوثيين لصاروخ انشطاري
من أعمالكم سلط عليكم .. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه رسالة غامضة
طلب عاجل من مصر.. إسرائيل تتعمد صناعة المجاعة في غزة والأمم المتحدة تتحرك
ملايين القلوب تدعوا لكي.. سهير جودة تدعم أنغام بعد وعكتها الصحية
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي
الطريقة الشرعية لدار الإفتاء لمعرفة هلال الشهور الهجرية
إصابة 8 أشخاص أثناء سقوط ميكروباص أسفل الطريق الدائري بالمنيب
ناس مريضة بتروج شائعات.. حسام حبيب لصدي البلد: أنا وشيرين أصدقاء وعمرنا ما هنرجع لبعض| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خفير وراء سرقة بطارية ضخمة وطفاية حريق من شركة للاتصالات بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

ألقت مباحث الجيزة القبض على خفير سرق بطارية ليثيوم تزن 100 كيلو و"طفاية حريق" كبيرة الحجم من داخل غرفة الإرسال داخل الأسوار الخاصة بالمقر الرئيسي لشركة للاتصالات بمدينة ٦ أكتوبر وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر إخطارا من المقدم كريم سمير رئيس مباحث أكتوبر ثاني، يفيد بحضور مديرة الشؤون القانونية لشركة فودافون، وحررت محضرًا باكتشاف الشركة سرقة بطارية إرسال ليثيوم تزن 100 كيلو وطفاية حريق كبيرة الحجم من داخل الأسوار الخاصة بالمقر الرئيسي لشركة فودافون بدائرة القسم.

على الفور أمر العميد أحمد نجم رئيس قطاع اكتوبر بتشكيل فريق بحث بإشرافه على أعلى مستوى لضبط الجناة، وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة، توصل فريق البحث إلى مرتكب الواقعة ويدعى «هاني، ف»، ٣٥ سنة، خفير خصوصي ومقيم دائرة القسم.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وضبط السيارة ملكه المستخدمة فى نقل المسروقات، وبمواجهته أمام المقدم كريم سمير رئيس مباحث أكتوبر ثاني اعترف بارتكابه الواقعة والدلوف للمبنى وكسر قفل الباب الحديدي الخلفي للشركة والاستيلاء على المسروقات، وبإرشاده تم ضبط المسروقات، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

شركة فودافون سرقة بطارية طفاية حريق أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

ارشيفية

خفير وراء سرقة بطارية ضخمة وطفاية حريق من شركة للاتصالات بأكتوبر

مشاجرة

10 متهمين بينهم سيدات.. سقوط أصحاب فيديو معركة مساكن عثمان بأكتوبر

المتهم

مليون و200 ألف صاروخ.. القبض على شخص يتاجر فى الألعاب النارية بالقاهرة

بالصور

مريم الجندي: شخصية راقصة وراسمة وزوجة كانت تحديًا حقيقيًا والعمل مع أحمد خالد صالح ممتع | حوار

مروة الجندي
مروة الجندي
مروة الجندي

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

ازالة
ازالة
ازالة

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

هينونداي
هينونداي
هينونداي

فيديو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد