خفير وراء سرقة بطارية ضخمة وطفاية حريق من شركة للاتصالات بأكتوبر

ألقت مباحث الجيزة القبض على خفير سرق بطارية ليثيوم تزن 100 كيلو و"طفاية حريق" كبيرة الحجم من داخل غرفة الإرسال داخل الأسوار الخاصة بالمقر الرئيسي لشركة للاتصالات بمدينة ٦ أكتوبر وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر إخطارا من المقدم كريم سمير رئيس مباحث أكتوبر ثاني، يفيد بحضور مديرة الشؤون القانونية لشركة فودافون، وحررت محضرًا باكتشاف الشركة سرقة بطارية إرسال ليثيوم تزن 100 كيلو وطفاية حريق كبيرة الحجم من داخل الأسوار الخاصة بالمقر الرئيسي لشركة فودافون بدائرة القسم.

على الفور أمر العميد أحمد نجم رئيس قطاع اكتوبر بتشكيل فريق بحث بإشرافه على أعلى مستوى لضبط الجناة، وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة، توصل فريق البحث إلى مرتكب الواقعة ويدعى «هاني، ف»، ٣٥ سنة، خفير خصوصي ومقيم دائرة القسم.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وضبط السيارة ملكه المستخدمة فى نقل المسروقات، وبمواجهته أمام المقدم كريم سمير رئيس مباحث أكتوبر ثاني اعترف بارتكابه الواقعة والدلوف للمبنى وكسر قفل الباب الحديدي الخلفي للشركة والاستيلاء على المسروقات، وبإرشاده تم ضبط المسروقات، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.