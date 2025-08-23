الليلة.. تامر حسني والشامي يحييان حفلا بمهرجان ليالي مراسي

يستعد المطربان تامر حسني، والمغني الشامي، لإحياء حفل جماهيري ضخم الليلة، بمهرجان “ليالي مراسي”.

ومن المقرر أن يقدم كل من تامر حسني والشامي، عدد كبير من أغانيهم الشهيرة، والتي سيتفاعل معها جمهور المهرجان.

يذكر أن حفل تامر حسني والشامي المنتظر الليلة، قد نفدت تذاكره قبل أسابيع بعد طرحها بساعات قليلة على موقع مراسي.

ويستقبل المهرجان جمهوره وزواره حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة:

يشار إلى أن مهرجان ليالي مراسي، يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر، وغيرهم.