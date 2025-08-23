علي الطيب يكشف لـ صدي البلد أسرار و كواليس شخصيته في مسلسل 220 يوم ..خاص

تألق الفنان علي الطيب في مسلسل 220 يوم و نال اعجاب الجمهور و تصدر التريند

قال علي الطيب في تصريحات خاصة لصدي البلد " بجسد شخصية شاب اسمه كرم الماضي بتاعه غير الحاضر و دا حذبني للشخصية جدا ، كان شخص مش واثق في نفسه و فقد اشياء كثيره في حياتة ، كان مسخر نفسه لكل الي حواليه ، مش مهتم بنفسه

و اضاف علي الطيب الشخصية دي موجوده في الحياة حوالينا كثير ، لما الناس تقدره ب كلمة بسيطة بيبقي بالنسبة له حاجة كبيرة قابل مريم ( صبا مبارك) كانت أكثر صديقة له و في مشاعر تكونت من ناحيتة الي مريم و لكن لم يعترف لها و لم يملك الثقة للاعتراف لها

و استطرد علي الطيب شخصية كرم حكي لابن خالتة علي مريم علشان يسهل له الأمر للاعتراف لها و لكن حدث عكس ما توقع و تزوجت مريم من ابن خاله كرم و كرم فضل الصمت لكي يري كريم سعيدة و عرف أن مريم دائماً تراه صديق و اخ فقط هذا الموضوع اثر فيه و تغير ، الشخصية ليها ابعاد كثيرة الشخصية غنية و لهذا السبب الشخصية استفزني جدا أن اقدمها ، عنده مشاكل و يحاول يحلها مش شخص سلبي

و تابع علي الطيب " تحمست للعمل مع صبا مبارك و كريم فهمي في مسلسل 220 يوم و كان جمعنا من قبل مسلسل حكايات بنات و عملت مع صبا مبارك مسلسل بين السطور لكن لم اتقابل مع كريم فهمي تاني فكان مسلسل 220 يوم فرصة لعودة العمل سويا مره اخرى الناس ربطت ما بين حكايات بنات و العمل سويا في مسلسل 220 يوم ، و تحمست لانه اول تعامل بيني و بين المخرج كريم العدل و شركة الإنتاج دا تاني تعاون كل هذة الاشياء جعلتني اتحمس للعمل

اختتم علي الطيب سعيد بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون و ايجابية و سعيد بردود فعل الجمهور و تصدر المسلسل التريند



يذكر أن مسلسل 220 يوم مكون من 15 حلقة، من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وإخراج كريم العدل، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب