القومي للطفولة والأمومة يعزي أسر ضحايا أبو تلات في وفاة بناتهن غرقا

يتقدّم المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، ونائبته، وجميع عضواته وأعضائه، والأمين العام، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا حادث شاطئ أبو تلات بالعجمي بمحافظة الإسكندرية الأليم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمّدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان.

ويوجه المجلس تعازيه لأسر الضحايا في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله أن يتقبّلهم في الصالحين، وأن يمنّ على ذويهم وعلى الشعب المصري بالصبر والثبات.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما يتوجه المجلس بخالص الدعاء للمصابين في هذا الحادث، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، ومؤكدًا متابعته المستمرة لحالاتهم والاطمئنان عليهم حتى عودتهم سالمين.